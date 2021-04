De Brit Awards, de Britse popprijzen, zullen op 11 mei voor een publiek van 4.000 mensen worden uitgereikt. De awardshow is een testevenement en maakt deel uit van een onderzoek van de Britse overheid om ondanks de pandemie toch massa-evenementen toe te staan.

De awardshow vindt plaats in de O2 Arena in Londen, een locatie met een capaciteit van 20.000 mensen. De 4.000 deelnemers aan het testevenement moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen en zullen ook na het evenement een coronatest ondergaan. Op de avond zelf moeten ze geen afstand houden, noch een mondmasker dragen.

Volgens de organisatoren zullen 2.500 zitplaatsen voorbehouden zijn voor mensen die essentiële beroepen uitoefenen in de Britse hoofdstad 'om hen te bedanken voor hun opmerkelijke harde werk en onbaatzuchtige toewijding'. 'Het was een lang, moeilijk jaar voor iedereen en ik ben verrukt dat de avond de helden in essentiële beroepen zal eren. Zij hebben goed voor ons gezorgd tijdens die periode, en doen dat nog steeds', zegt Dua Lipa, die genomineerd werd voor beste album van het jaar. De overige 1.500 plaatsen gaan naar de genomineerden, hun managers en teams, mensen uit de muziekindustrie en sponsors.

Vrouwen domineren nominaties

De Brit Awards worden traditioneel in februari uitgereikt, maar dat werd uitgesteld door de coronapandemie. De 41ste editie wil vrouwelijke artiesten in de schijnwerpers zetten. Voor het eerst domineren vrouwen de nominaties voor de award van album van het jaar, de meest prestigieuze prijs. Dua Lipa, Celeste, Arlo Parks en Jessie Ware werden genomineerd, naast de mannelijke rapper J Hus.

Het is nog wachten tot 17 mei voor niet alleen de concertzalen, maar ook musea en (overdekte) horecagelegenheden in het Verenigd Koninkrijk heropenen. Voor die tijd vindt nog een reeks andere testevenementen plaats. Een nachtclub in Liverpool zal 3.000 gasten ontvangen op 30 april en 1 mei, in Londen gaat een concert door voor 5.000 toeschouwers op 2 mei en op 15 mei zullen 21.000 toeschouwers de finale van het voetbalbekertoernooi FA Cup in levende lijve kunnen volgen. (Belga)

