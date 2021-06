Zijn muziek weerklinkt nu al tot over de grote plas, hij droomt van een tour met Post Malone of Slowdive, maar vooral: The Haunted Youth is de allereerste artiest op de affiche van Focus Music Box, Knack Focus' gratis zomerconcertreeks in Brussel.

Een apero met livemuziek, dat is Focus Music Box. De hele zomer verwelkomen we elke woensdag een Belgische artiest - de ene week gekozen door Knack Focus, de andere door ons Franstalig zusterblad Focus Vif -aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene, op de site van 'creatieve vrijplaats' See U, waar u ook een biomarkt, een openluchtcinema en een zomerbar kunt bezoeken.

...

Een apero met livemuziek, dat is Focus Music Box. De hele zomer verwelkomen we elke woensdag een Belgische artiest - de ene week gekozen door Knack Focus, de andere door ons Franstalig zusterblad Focus Vif -aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene, op de site van 'creatieve vrijplaats' See U, waar u ook een biomarkt, een openluchtcinema en een zomerbar kunt bezoeken. Mag dat alles op 23 juni op gang trappen: The Haunted Youth, winnaar van De Nieuwe Lichting 2021. En een man die zijn aperitiefjes hoort te kennen, want in precoronatijden werkte Joachim Liebens, zoals The Haunted Youth echt heet, in de Hasseltse cocktailbar El Sueño. 'Ik drink zelf geen alcohol meer, maar naar verluidt is de Basil Smash een vette aanrader. Misschien moeten jullie die op de kaart zetten als ik kom spelen?' *** U kent The Haunted Youth van zijn debuutsingle Teen Rebel, een psychrocksong die aan het vroege werk van Tame Impala en MGMT doet denken, al maandenlang de radio teistert en tot in de VS bijval krijgt. (De invloedrijke Amerikaanse muzieksite Consequence of Sound sprak van 'fluwelen droompop' met 'filmische kwaliteiten' en een song die 'de essentie vat van jong, hongerig en hoopvol zijn'.) Sinds kort is er tweede single Coming Home, weer een instantoorwurm met galmende gitaren, en alweer een met filmische allures. Joachim Liebens: Euh, ja, die rare synthklank in het begin heb ik gepikt uit de soundtrack van Friday the 13th. (lacht) Al heb ik er iets totaal anders van gemaakt, door een bepaald effect - fwiet fwiet! - toe te passen op de vioolpartij die ik er in mijn hoofd bij hoorde. Klinkt vet, dacht ik, waarna ik er zonder veel nadenken lyrics over ben beginnen te spitten. Je teksten behandelen niet zelden persoonlijke trubbels. Teen Rebel ging over je moeilijke thuissituatie als kind en de rebellie die daarop volgde. Hoe zit dat precies bij Coming Home? Liebens: Thuis zijn, me thuis voelen, is in mijn leven altijd een heel belangrijk concept geweest, vooral omdat ik me in het verleden vaak ergens níét thuis heb gevoeld. Daar wilde ik een anthem over maken. De meeste Haunted Youth-nummers zijn donker en neerslachtig, tot je dieper kijkt. Ook in Coming Home zit die struggle, maar uiteindelijk zeg ik wel: 'Het is oké, we zijn er.' Het is het nummer waar we onze liveset mee afsluiten. De aftitelingssong. The end of the horror movie. Op je dertiende, lang voor The Haunted Youth begon, maakte je al black metal. Liebens: Ja. Dat ging natuurlijk nog helemaal nergens naartoe, maar ik had een gitaar en een goedkope versterker en nam in de hobbykamer van mijn opa op cassette crappy demo's op. Hoe raakt een jonge Alkenaar verslingerd aan iets als black metal? Liebens:Ik ben altijd een beetje een probleemkind geweest. Ik heb in verschillende psychiatrische instellingen gezeten, wel twintig psychiaters of begeleiders gehad. Hoe goed die mensen het ook bedoelen, als jongeling sta je er vaak alleen voor. Maar de muziek, die is er altijd geweest voor mij. Op mijn dertiende was dat dus black metal. Die gewelddadige, donkere shit beantwoordde gewoon aan hoe ik mij toen voelde. Later werd dat indiemuziek. Slaapkamerprojecten als Castlebeat, Ruby Haunt, Current Joys en Surf Curse. De hele scene rond Tame Impala en Mac DeMarco. Die gingen niet naar dure studio's maar trokken zich terug in hun kamertje om muziek te maken. Dat voelde ook voor mij aan als de te verkiezen richting. Je stichtte The Haunted Youth in 2019 en won nog geen twee jaar later De Nieuwe Lichting. Ik zetelde mee in de jury en toen Teen Rebel werd afgespeeld, moest collega-jurylid Jeroen De Pessemier van The Subs spontaan terugdenken aan 'die keer dat ik op tour in Australië wiet uit een appel rookte met de mannen van MGMT'. Liebens:(lacht hard) Dat schrijven ze dan niet in de gazet! Toen we je in de finaleweken vroegen waarom jij de wedstrijd moest winnen, antwoordde je: 'Omdat ik van plan ben een zieke liveshow in elkaar te steken.' Nu de concerten eindelijk naderen: hoe ziek wordt het precies? Liebens: Het zijn in eerste instantie kleinschalige shows, dus het zal nog niet meteen met vuurwerk zijn, maar de vibe op de laatste repetities en livestreamconcerten zat goed. Ik ben er zeker van dat dat van het podium af zal spatten. En ik weet niet of de mensen zullen lachen of huilen tijdens een concert van ons, maar ze zullen sowieso iets méémaken. Dat beloof ik. Je deelt intussen een Frans boekingskantoor met Balthazar, in Nederland regelen de mensen achter Best Kept Secret je concerten. Hoe graag wil jij straks het tourbusje richting buitenland op, en in wiens zog mag dat dan gaan? Liebens: Ik ben niet van plan hier te blijven trappelen, ik denk dat mijn muziek wat dat betreft boekdelen spreekt. Ja, ik droom stout en wil de wereld met mijn muziek zien. En voor wie ik graag support zou doen? The 1975 of Post Malone. Dat lijken me ook naast het podium chille gasten. O ja: en Slowdive, natuurlijk. Naar verluidt is die laatste band niet eens zo'n onrealistische piste. Liebens: Inderdaad. 'Ik heb gehoord (kuch kuch) dat Slowdive (kuch kuch) nog dit jaar op tour gaat', stuurde onze manager onlangs. Blijkbaar zijn wij in de running om hun voorprogramma te spelen. We hopen het kéíhard.