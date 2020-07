Normaal zou dit weekend het jaarlijkse muziekfestival Rock Werchter plaatsvinden, maar door de coronacrisis is dat afgelast. De organisatie kondigt zondagavond alvast een reeks namen aan voor de editie van volgend jaar.

Voor het festival, dat zal plaatsvinden van 1 tot 4 juli 2021, zijn de eerste 21 namen bekendgemaakt.

In een aantal gevallen gaat het om artiesten die dit jaar moesten afzeggen maar voor volgend jaar herbevestigd hebben: Twenty One Pilots, Pixies, The Lumineers, Thom Yorke, Rag 'n' Bone Man, The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C., GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, Girl In Red, Black Pumas en The Dead South.

Er prijken ook een aantal nieuwe namen op, zoals Gorillaz, alt-J, Jamie xx, Royal Blood, Nothing But Thieves and Boy Pablo. De volgende maanden zullen er nog meer namen volgen, klinkt het.

De ticketverkoop start vrijdag 10 juli om 10 uur op ticketmaster.be. Een ticket zal evenveel kosten als dit jaar. Mensen die al in het bezit zijn van een ticket voor de afgelaste editie 2020, zullen deze week een e-mail ontvangen. Ze kunnen kiezen om hun ticket te ruilen naar volgend jaar of een krediet ontvangen voor de waarde van hun boeking. Dat krediet kan dan gebruikt worden voor alle festivals die in 2021 en 2022 op het Festivalpark in Werchter plaatsvinden.

