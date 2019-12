Na Paul McCartney en The Killers heeft TW Classic zijn derde artiest te pakken: Crowded House, de band rond Neil Finn.

De afgelopen dagen werden er enkele namen voor Rock Werchter 2020 gelost, nu krijgt ook broertje TW Classic stilaan vorm. Nadat headliner Paul McCartney en The Killers al een plaatsje kregen op de affiche, is ook Crowded House aan de line-up toegevoegd.

De popgroep, bekend van hits als Don't Dream It's Over en Weather With You, werd in 1986 opgericht door Neil Finn. Tien jaar later ontbond Finn de groep weer om vanaf 2007 weer van tijd tot tijd op tournee te gaan. Nu is het weer zover, al is de bezetting van de band door de jaren heen flink gewijzigd: Neil Finn, die vorig jaar al op Werchter Boutique stond als invaller bij Fleetwood Mac, neemt tegenwoordig zijn twee zonen Liam en Elroy mee als muzikanten. Oorspronkelijk lid Nick Seymour en producer Mitchell Froom, bekend van onder meer zijn werk bij Los Lobos en Triggerfingers laatste plaat Colossus, maken de groep compleet.

De ticketverkoop voor TW Classic is reeds gestart via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. Meer namen worden later aan de line-up toegevoegd.