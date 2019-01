TW Classic maakt affiche compleet met onder meer Anouk en Skunk Anansie

Dat Bon Jovi en John Fogerty op zondag 14 juli naar TW Classic komen, was al langer bekend. Nu heeft de organisatie ook de rest van het programma bekendgemaakt, met stevige gitaren als rode draad.

De Australische rocker Jimmy Barnes opent de debatten, gevolgd door Switchfoot en John Butler Trio. Die laatste groep stond in 2008 al eens op het reguliere Rock Werchter. Anouk siert dan weer voor de derde keer de line-up van TW Classic. Tot slot werd Skunk Anansie toegevoegd aan de affiche. De groep komt op de Werchterse wei haar 25ste verjaardag vieren.

In de marge van de rist nieuwe namen heeft TW Classic er ook een camping bijgekregen. Het is voor de eerste keer dat bezoekers van het eendagsfestival hun tent kunnen opslaan. De ticketverkoop voor TW Classic 2019 loopt inmiddels via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.