De affiche van We Are Open, het showcasefestival van de Antwerpse poptempel Trix, is niet langer leeg. De organisatie maakte maandag acht artiesten bekend, onder wie de Mechelse r&b-belofte Ikraaan en het Limburgse rocktrio Peuk.

Twee dagen vol Belgische acts die pas nieuw werk hebben uitgebracht of van plan zijn dat te doen: dat is het muzikale recept van We Are Open in muziekcentrum Trix. Telkens is de eerste dag gereserveerd voor hiphop en elektronica en de tweede voor alles wat gitaren betreft.

Ook volgend jaar is het van dattum, met op 6 februari 2020 een extra geheim concert en op 7 en 8 februari het reguliere festival. Voor die twee laatste dagen loste Trix maandag de eerste acht namen. Daarbij zitten zowel interessante nieuwelingen - denk aan de Mechelse Ikraaan - als altijd boeiende oudgedienden, zoals Compact Disk Dummies, die vorige maand nog een ep op de wereld loslieten, en Gruppo Di Pawlowski. Ook Compro Oro, Le 77, John Ghost, Newmoon en Peuk tekenen present.

Op dagtickets is het nog even wachten, maar combitickets voor het hele weekend zijn nu al te koop. Alle info vindt u hier.