Triggerfinger houdt er voorlopig mee op. De Belgische rockband, die dit jaar nog haar twintigste verjaardag vierde, begint aan een lange break.

De twee concerten die Triggerfinger afgelopen zondag in Groningen speelde, zijn de laatste in lange tijd. Dat staat vrijdag te lezen in de kranten van Mediahuis. 'We gaan er voor minstens een paar jaar tussenuit', zegt drummer Mario Goossens daar. 'Misschien zelfs langer.'

Triggerfinger, met ook zanger-gitarist Ruben Block en bassist Paul 'Lange Polle' Van Bruystegem in de rangen, heeft drukke jaren achter de rug sinds de groep twee jaar geleden haar voorlopig laatste plaat Colossus uitbracht. De tournee rond dat album liep vrijwel naadloos over in het twintigjarig bestaan van de groep, dat gevierd werd met onder meer een verzamelbox, een plek op de affiche van Werchter Boutique en vier uitverkochte verjaardagsconcerten van De Roma.

Ook in de jaren daarvoor trok Triggerfinger vaak de baan op. Soms zelfs te vaak, vertelde de groep in 2017 in Knack Focus. 'Van 2010, toen All This Dancing Arounduitkwam, tot eind 2015 hebben we aan één stuk getoerd of opgenomen. Er is niemand ter wereld die dat volhoudt', zei Goossens toen. Ook Block botste op het einde van die periode tegen zijn plafond: 'Een Triggerfingerconcert spelen is een heftige aangelegenheid. Je probeert élk concert met intensiteit en waarachtigheid te brengen. Maar toen wist ik even niet meer waar ik de kracht vandaan moest halen.'

De leden van Triggerfinger maakten toen tijd voor individuele projecten, zoals een solotournee voor Ruben Block en de nieuwe band Lowrider voor Lange Polle, en dat doen ze nu opnieuw. Zo is Mario Goossens binnenkort te zien in het nieuwe Canvas-programma Paradise City en werkt Block aan een soloplaat.