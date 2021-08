Tony Bennett heeft zijn complete Amerikaanse tour afgeblazen. Volgens muziekwebsite Billboard zijn de twee shows die de 95-jarige zanger en entertainer onlangs met Lady Gaga gaf in de Radio City Music Hall in New York naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste optredens ooit.

Al in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was Bennett een wereldberoemde artiest. Het nummer 'I left my heart in San Francisco' leverde hem in 1962 zijn eerste Grammy-award op. Uiteindelijk won hij er bijna twintig.

In 2015 kreeg hij nog een Grammy voor het album 'Cheek to cheek', met Lady Gaga. Bennett trad in dat jaar ook met haar op tijdens het North Sea Jazz Festival in Rotterdam.

Eerder dit jaar maakte de echtgenote van Bennett bekend dat de zanger lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Dat kreeg hij vier jaar geleden te horen. De Amerikaanse zanger, die eigenlijk Anthony Dominick Benedetto heet, zou deze herfst en winter optreden in New York, Maryland, Connecticut, Arizona, Oklahoma en Canada.

Er komt nog wel een tweede album van duetten met Lady Gaga. Het krijgt de titel 'Love for Sale' en komt op 1 oktober uit. H et album zal vergezeld worden van een documentaire over de productie ervan. De eerste single, 'I Get a Kick Out of You', kwam op 6 augustus uit.

