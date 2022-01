De organisaties van Tomorrowland & Rock Werchter slaan de handen in elkaar om een nieuw tweedaags festival op poten te zetten. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei vindt het boutiquefestival CORE plaats in het Brusselse Ossegempark.

De organisatie wil een totaalervaring bieden waarin natuur, muziek en kunst het hart van het festival vormen. Er wordt gemikt op een groene, intieme setting waarin 25.000 festivalgangers per dag verwelkomd kunnen worden. Concreet zal daarvoor het Ossegempark, aan de voet van het atomium, omgetoverd worden tot festivalterrein.

Naar eigen zeggen zal de samenwerking tussen de twee festivals ook zorgen voor een eclectische line-up. De affiche wordt binnenkort bekendgemaakt, en er wordt een boeiende mix van 'quality indie, hiphop, electronica, hyperpop en alternative dance' beloofd.

Preregistreren voor het festival is vanaf nu mogelijk via corefestival.com. De voorverkoop van de tickets gaat van start op 23 februari om 11 uur, een dag later start de algemene ticketverkoop. Dagtickets zullen beschikbaar zijn vanaf 67 euro, voor een weekendticket betaalt u 123 euro.

