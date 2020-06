Het dancefestival Tomorrowland vindt deze zomer online plaats. De organisatoren beloven 'een spectaculaire digitale muziekervaring met een uitstekende technologie op het gebied van 3D-design, videoproductie en special effects'.

Het digitale festivalweekend 'Tomorrowland Around The World' vervangt de twee uitverkochte festivalweekends in Boom, die niet kunnen doorgaan door de maatregelen rond het coronavirus. Het digitale festival vindt plaats op 25 en 26 juli en is te volgen op pc, laptop, smartphone of tablet. Een speciale VR-bril is volgens de organisatoren niet nodig.

Naast muziekperformances staan ook interactieve ervaringen gepland, waaronder webinars, games en workshops. Er is een 'tijdzonevriendelijke optie' beschikbaar voor bezoekers uit Azië en Noord- of Zuid-Amerika. Festivalgangers worden aangespoord om op veilige wijze hun eigen 'Dreamville' te creëren, door met vrienden in de achtertuin een groot scherm op te zetten. De ticketverkoop start op 18 juni op de website. (Belga)

