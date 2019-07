De technische ploeg van Tomorrowland is er niet in geslaagd om op tijd het ingezakte plafond van de Freedom Stage te herstellen. Holosphere, het spectaculaire concept van dj Eric Prydz, kan daarom niet doorgaan.

Het plafond van de Freedom Stage op Tomorrowland, dat woensdag inzakte tijdens een feest voor de buurtbewoners, kan niet op tijd worden hersteld. Dat staat te lezen op enkele internationale dance-sites en is ons bevestigd door Tomorrowland-woordvoerder Debby Wilmsen. 'Onze technische experts en productieploegen zijn niet in staat om de structuur te herstellen volgens de standaarden van Tomorrowland', staat te lezen in een persbericht. 'De veiligheid van onze gasten blijft onze hoogste prioriteit.'

De Freedom Stage wordt daarom omgebouwd tot een openluchtpodium. Daardoor kan Holosphere, het visuele spektakel van Eric Prydz, dit weekend niet plaatsvinden. De Zweed gooide vorig weekend al hoge ogen met de hologrammenshow, waarvoor de organisatie zelf speciaal de Freedom Stage uitbreidde. Prydz treedt vrijdag wel nog 'gewoon' op, met een klassieke dj-set.

Verder wordt The Symphony of Unity verplaatst naar de Lotus Stage. Aan de rest van de line-up verandert niets. Onder anderen 2manydjs, Peggy Gou, Armin Van Buuren en Axwell spelen dit weekend op de Freedom Stage.

