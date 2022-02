De Britse zanger Sir Tom Jones komt deze zomer naar het vierdaagse festival Suikerrock in Tienen, zo heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt.

Jones, al bijna zestig jaar een vaste waarde in de popmuziek, is de headliner van de slotdag op zondag 31 juli. De zanger heeft een karrenvracht aan klassiekers op zijn naam, zoals It's Not Unusual, Kiss, Delilah en I'll Never Fall in Love Again.

Behalve Sir Tom Jones zijn ook nog Niels Destadsbader, Clouseau, De Kreuners, Peter Koelewijn & The Rockets en Mathias Vergels & Het Goede Voorbeeld aan de affiche van Suikerrock toegevoegd. Zij spelen ook allemaal op zondag 31 juli.

Eerder was al de headliner The Chemical Brothers aangekondigd. De Britse groep komt op zaterdag 30 juli naar Tienen. De dag ervoor komen The Sisters of Mercy, White Lies, Therapy? en De Mens.

Suikerrock vindt plaats van donderdag 28 juli tot en met zondag 31 juli 2022. Voor het eerst is er een nieuwe locatie gekozen: het Bietenplein aan de Tiense Suikerraffinaderij.

