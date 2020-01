Ashnikko is een bllauwharige rapster die brutale anthems schrijft, Miley Cyrus aan het dansen brengt én met Danny Brown heeft getourd.

Aka: Ashton Nicole Casey

...

U hebt misschien nog nooit van Ashnikko gehoord, maar tiktokkers ongetwijfeld wel. Miljoenen gebruikers van die app, onder wie Miley Cyrus en haar lief, gebruiken haar nummer Stupid als soundtrack van hun filmpjes. Intens geschreeuw, harde hiphop en lyrics als 'I know you think about me in the shower / PornHub in your browser / fantasize about the pussy power' doen het dan ook goed op het videoplatform. En dan hebt u de officiële videoclip - goed voor meer dan 21 miljoen views - nog niet gezien, waarin de blauwharige rapster met een bijl op pad gaat om wraak te nemen op al haar foute ex-vriendjes. Maar de naar Londen uitgeweken Amerikaanse is meer dan een onehitwonder. Als kind ontdekte Ashnikko haar liefde voor taal door vieze gedichtjes over haar leerkrachten te schrijven. Haar eerste muzikale openbaring kwam er op haar elfde, toen ze een roze iPod cadeau kreeg en Arular van M.I.A. downloadde. Sindsdien verzamelde ze een heuse waslijst aan vrouwelijke invloeden, gaande van Björk over Janis Joplin tot Nicki Minaj. Naar eigen zeggen luisterde ze tot haar zeventiende zelfs uitsluitend naar vrouwelijke artiesten. Na haar verhuizing naar Estland en later Letland begon ze ook zelf te rappen, om zich minder geïsoleerd te voelen. Een van haar eerste songs was een disstrack over een meisje uit haar klas. Uiteindelijk verhuisde ze op haar achttiende naar Londen om het te maken als artiest, en dat is haar aardig gelukt. Afgelopen zomer bracht ze haar derde ep Hi, It's Me uit, een verzameling brutale, feministische en seksuele anthems op maat van generatie Z, ze mocht op tournee met Danny Brown en ze heeft nog grootse plannen. Zo wil ze graag samenwerken met Post Malone, Dolly Parton, Rico Nasty, Paris Hilton en Louis Theroux. Een willekeurige quote: 'Uiteindelijk zijn we allemaal walgelijk en seksueel. Ik wil het daar graag over hebben.'