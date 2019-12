Na Taylor Swift is 5 Seconds of Summer de tweede naam op de affiche van het jongste broertje van Rock Werchter.

Werchter Boutique had met Taylor Swift al een headliner van formaat. Daar voegt het eendagsfestival nu een nieuwe naam aan toe: 5 Seconds of Summer. De Australische poprockband, beïnvloed door poppunkbands als Green Day en Good Charlotte, brak in 2013 door na een tour in het voorprogramma van One Direction. Sindsdien volgden hits als Amnesia, She Looks So Perfect, Don't Stop, Teeth en Youngblood.

Tickets voor Werchter Boutique zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Het festivalprogramma wordt binnenkort verder aangevuld.