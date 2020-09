Wie dit jaar een kaartje voor Graspop of voor een van de drie Werchter-festivals kocht, dan dat hergebruiken voor de editie van 2021 of 2022. Terugbetaling van de tickets is ten vroegste voor na 2022 voorzien.

De afgelaste festivalzomer zorgde voor veel onzekerheid bij tickethouders: kregen ze hun geld gedeeltelijk of volledig terug, of zou de sector met vouchers werken?

In samenspraak met Nathalie Muylle (CD&V), federaal minister van Consumentenzaken, is een regeling uitgewerkt rond vouchers en terugbetaling. Ticketmaster heeft dinsdag alvast haar regeling voorgesteld voor Graspop, en de drie festivals die op de weide van Werchter plaatsvinden: Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique.

Voor andere festivals waarvan Ticketmaster de ticketverkoop regelt, zoals Suikerrock en Alcatraz, zijn andere regelingen uitgewerkt.

Voucher

'De belangrijkste regel is dat festivalgangers hun ticket probleemloos kunnen bijhouden: het wordt gratis en automatisch overgezet naar 2021 of 2022', zegt Dieter Kraewinkels van Ticketmaster.

'Vanaf vandaag kan je je ticket ook laten omzetten in een voucher: als je bijvoorbeeld een dagticket had gekocht voor Rock Werchter deze zomer, en je wil volgend jaar een combiticket kopen, kan je een deel van dat combiticket betalen met je voucher.' Omgekeerd kan je je combiticket ook laten omzetten en er een aantal dagtickets mee kopen.

Wie beslist om zowel volgend jaar als in 2022 niet meer te gaan, kan vanaf 2022 een terugbetaling aanvragen. Daarvoor moet je wel eerst je ticket hebben omgezet in een voucher, daarna kan je pas je geld terugkrijgen.

'Maar we gaan ervan uit dat wie deze zomer naar Werchter wou gaan, het in de volgende twee jaar toch ook de moeite zal vinden om terug te keren', aldus Kraewinkels. (Belga)

