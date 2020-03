'Van iemand die openlijk solliciteert voor de job van onderwijsminister mogen we minstens verwachten dat hij jongeren afrekent op inhoud, niet op het textiel rond hun lijf', schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel over de recente Twitterrel van Theo Francken.

'Lijkt me iets om terug te sturen.' Met die woorden posteerde Theo Francken zich de voorbije week opnieuw midden in een internetrelletje. De voormalige staatssecretaris verwees op Twitter naar een campagne van Zalando, 'Goodbye Stereotypes. Hello Zerotypes', waarin onder meer een jongeman in een jurk te zien is.Nu kennen we Francken al lang als een volbloed reactionair en een gretig provocateur. De jongen van Zalando is namelijk niet alleen gekleed in een jurk, maar heeft ook een donkerkleurige huid. 'Terugsturen' is in dezen dus meer dan alleen maar een verwijzing naar de webshop van Zalando. Of zo werd het op de sociale media in elk geval geïnterpreteerd door velen die Franckens uitspraken over het 'opkuisen' van het Brusselse Noordstation nog fris in het geheugen hebben zitten. Hoe dan ook, Theo de mannetjesputter strikes again! In 2018 waren het mannen in make-up en lingerie, of zelfs maar met een 'sacoche', die het moesten ontgelden. 'Lang leve de man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen', schreef hij toen in een Facebookbericht. Maar dat was 'niets persoonlijks', voegde hij eraan toe voor diegenen die zulks 'nodig hebben of leuk vinden'. Ik vraag me af: dacht Francken daarbij enkel aan mannen, of ook aan vrouwen die 'al die ongein' nodig hebben of leuk vinden?Francken pakt graag uit met zijn diploma pedagogische wetenschappen, zeker wanneer er een job als minister van Onderwijs in het verschiet ligt. Maar wat stylingadvies of genderkwesties betreft heeft hij veel te leren van James Osterberg Jr., beter bekend als Iggy Pop, professor in de punkwetenschappen.In 2011 verscheen een fotoreportage van Iggy in T Magazine, waarin het punkrockicoon zich onder meer liet fotograferen in een beeldige cocktailjurk én met een handtas van Dior. Fotograaf Mikael Jansson gebruikte later verschillende beelden van die sessie in een fotoboek over de zanger, vergezeld van het citaat 'I'm not ashamed to dress 'like a woman' because I don't think it's shameful to be a woman.'De lijst is lang en divers: Anthony Kiedis van Red Hot Chili Peppers, een hippe rapper als Young Thug, Guido Belcanto... Zelfs in het traditioneel conservatieve Turkije werd een zanger als Zeki Müren, een flamboyante travestiet, in de jaren 60 en'70 innig aan de borst gedrukt door het grote publiek. En wie herinnert zich nog dEUS-bassist Danny Mommens in de periode van The Ideal Crash, of Axl Rose van Guns N' Roses, rond de tijd van Use Your Illusion?Ook Rose z'n tegenpool Kurt Cobain trad regelmatig op in een jurk. Die keuze was voor de zanger van Nirvana, die in z'n jeugd vaak in aanraking kwam met homofobie en seksisme, trouwens meer was dan een rock-'n-roll-gimmick. De jonge, sensitieve Cobain beantwoorde niet aan de gangbare norm van mannelijkheid, vond moeilijk aansluiting bij de andere jongens in zijn omgeving en werd door zijn omgang met meisjes vaak voor homoseksueel versleten, waardoor zijn zelf- en wereldbeeld nog meer in de war raakte. 'I thought that [being gay] might be the solution to my problem', zei hij ooit tijdens een interview met de iconische muziekjournalist Jon Savage. Een 'probleem' dat hem in z'n hoofd voor altijd zou achtervolgen, met de gekende, latere gevolgen. Wat heeft pedagoog Theo Francken zijn legertje volgelingen eigenlijk bijgebracht met zijn 'iets om terug te sturen'-tweet? In het 'beste' geval dat jongens in een jurk iets zijn om te verwerpen. Iets dat niet past. Een probleem, met andere woorden. Ziet Francken zijn gedroomde eliteschool, of zijn toekomstbeeld voor de schoolgaande jeugd er zo uit: een wereld waar je niet op talent of potentieel wordt beoordeeld, maar op je vrouwelijkheid of de keuze van je outfit? Dat belooft.Leve de man die geen donkerblauw pak met stropdas en een Twitteraccount nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen.