The Van Jets houdt ermee op: 'We hebben de tijd niet meer om het goed te doen'

Binnen een klein jaar, op 31 oktober 2019, valt het doek over The Van Jets. Dat heeft de groep rond Johannes Verschaeve zelf bekendgemaakt op Studio Brussel en met een interview in Humo.

De groep brak in 2004 door als winnaar van Humo's Rock Rally. In de jaren die volgden, bracht de band vijf platen uit, speelde ze vijf keer op Werchter en vijf keer op Pukkelpop. Met hits als Ricochet en The Future gooiden ze ook hoge ogen in de hitlijsten.





Dat ze er nu de brui aan geven, heeft 'een mengelmoes aan redenen', zegt drummer Michaël Verschaeve, broer van zanger-gitarist Johannes, in Humo. 'We hebben een job, een gezin en kinderen, en we merken dat het moeilijker wordt om alles in elkaar gepast te krijgen. Toch als we het goed willen blijven doen. We willen stoppen op een hoogtepunt. We hebben vijf platen gemaakt waar we heel tevreden over zijn, we willen er geen drie aan toevoegen waarvan we over vijftien jaar zullen zeggen: "Die hadden misschien niet gehoeven." We hebben de tijd niet meer om het goed te doen.'

Er volgen nog een paar speciale optredens en verrassingen, maar wat die zijn, wil de band nog niet kwijt. Maar daar mag zeker een mooie plaats op de Werchter- of Pukkelpop-affiche bij zitten. Al te vaak stond de groep ergens in de namiddag geparkeerd. 'Dat is een bron van frustratie geweest, we moeten daar niet flauw over doen', zegt bassist Frederik Tampere. 'In het begin ben je uiteraard blij dat je er überhaupt mag spelen, maar als je voor de derde of de vierde keer het festival moet openen, gaat het wel wringen.'

Op Johannes Verschaeve na oefenden alle leden van The Van Jets naast de groep nog een 'normale' job uit. 'Ik wil me wel meer met beeldende dingen bezighouden', zegt de zanger. 'Misschien ga ik ook schilderen. En ik ben ook nieuwsgierig om te zien wat ik nog kan doen op een podium, zowel in de muziek als daarbuiten.'