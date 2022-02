Eerder werden onder meer Placebo en Nick Cave & the Bad Seeds al aangekondigd.

TW Classic vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 juni plaats. Eerder werden al Nick Cave & the Bad Seeds, Placebo, Sleaford Mods en Whispering Sons bevestigd.

Daar komen nu de laatste twee namen bij. The Smile is het lockdownproject van Radioheadleden Thom Yorke en Jonny Greenwood, aangevuld met Sons of Kemet-drummer Tom Skinner. Knack Focus zag het drietal onlangs nog aan het werk via livestream. Daarnaast komt ook de Australische singer-songwriter Courtney Barnett haar liedjes aan het Belgenland voorstellen.

Tickets kosten 96 euro en zijn nog steeds beschikbaar via Ticketmaster.

