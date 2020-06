The National is bevestigd als tweede headliner van Best Kept Secret 2021. De band sluit op vrijdag 11 juni 2021 het hoofdpodium van het festival af.

Met The National heeft Best Kept Secret 2021 een tweede headliner te pakken. Vorige week werden The Strokes aangekondigd. Net zoals de gitaargroep van Julian Casablancas, stond The National gepland voor de editie van dit jaar, maar die is uitgesteld vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus.

Het wordt de tweede keer dat de band rond Matt Berninger in Hilvarenbeek speelt. Vorig jaar stond The National op Pukkelpop met het goed onthaalde album I Am Easy To Find op zak. Ze vierden er hun twintigste verjaardag.

Op vrijdag 12 juni 2020 wordt de line-up voor 2021 bekendgemaakt, op zaterdag 13 juni om 10u gaan de tickets voor volgend jaar in voorverkoop op de website. Alle kaartjes die aangeschaft waren voor de 2020-editie blijven geldig. Tickethouders hebben inmiddels bericht ontvangen over hun ticketopties. (M.M.)

Best Kept Secret 2021 11, 12 en 13 juni 2021. Beekse Bergen, Hilvarenbeek.

