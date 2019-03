The National kondigt nieuw album en kortfilm aan

Op 17 mei verschijnt 'I Am Easy To Find', het nieuwe, achtste album van The National. Dat heeft de groep zelf laten weten via haar socialemediapagina's. Het is de opvolger van 'Sleep Well Beast' uit 2017.

Samen met de nieuwe plaat kondigden Matt Berninger en co ook een kortfilm aan. Mike Mills (20th Century Women) tekent voor de regie, Alicia Vikander speelt de hoofdrol. Fans mogen de film niet interpreteren als een lange videoclip en het album niet als een lange soundtrack zien, aldus de groep, die het tweeluik neerzet als 'twee speels vijandige zusters die maar wat graag van elkaar stelen.'

Met de aankondiging van album en film kwam ook een verse single mee, 'You Had Your Soul With You'. Gail Ann Dorsey, die lang in de band zat van wijlen David Bowie, zingt mee op de track. Op de rest van het album zullen ook andere gastzangeressen als Lisa Hannigan en Sharon Van Etten te horen zijn.

The National viert dit jaar haar twintigjarig bestaan en sluit daarom deze zomer twee keer de Marquee van Pukkelpop af, op 16 en 18 augustus. Wellicht zullen ze daar dus nieuwe muziek spelen.