The Germans plannen een nieuw offensief. Wij vinden dat een prettig vooruitzicht

Vier jaar geleden maakten The Germans een statement met Are Animals Different, een plaat die slechts één track telde, van veertig minuten. Die krachttoer leverde hen alvast één superfan op, en niet de minste: de Limburgse wereldburger Mauro Pawlowski, die het via Dikkelvenne in Gent belande kwintet persoonlijk inviteerde op een door hem gecureerd Pukkelpoppodium. Dat ze vervolgens doodleuk aan gort speelden.

Delen In de wandelgangen hoorden we al iemand 'Blixa Bargeld meets Tito Puente' fluisteren.

Sindsdien is de storm rond deze door krautrock, psychedelica, aftandse punk, en - we verzinnen niets - Vlaamse polyfonie geïnspireerde bende weer gaan liggen. Voor wie getuige was van die beruchte Pukkelpopavond, of een van hun andere podiumtornado's van lijven en leden heeft aanschouwd, is er goed nieuws: The Germans plannen een nieuw offensief. En een nieuwe langspeler: Sexuality, geproducet door Micha Volders, ooit van El Guapo Stuntteam, The Sore Losers en Vermin Twins. In de wandelgangen hoorden we al iemand 'Blixa Bargeld meets Tito Puente' fluisteren. De plaat verschijnt via Unday Records, het huis van vertrouwen dat recent met onder meer Flying Horseman, Madensuyu en The Bony King of Nowhere nog pareltjes van eigen bodem afleverde. De voorbije tijd speelden verschillende Germans zich trouwens ook elders in de kijker: slagwerker Lennert Jacobs tekende mee voor de voodooritmes van MDCIII, toetsenist Boris Zeebroek dook op aan de zijde van Charlotte Adigéry in Wwwater en frontman Jakob Ampe maakte en speelde muziek voor verschillende theaterproducties.

Dat wanneer de vogeltjes weer beginnen te fluiten en de kleuters andermaal speeltuinen koloniseren The Germans paraat staan om op hun onverbloemde wijze die hele kwetterende en kwebbelende reutemeteut het zwijgen op te leggen, dat vinden wij een prettig vooruitzicht.