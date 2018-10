The Cure eerste headliner voor Rock Werchter 2019

De organisatie van Rock Werchter heeft de eerste headliner voor de editie van 2019 aangekondigd: de Britse alternatieve rockband The Cure. De groep rond Robert Smith, die volgend jaar de veertigste verjaardag van haar debuutplaat Three Imaginary Boys viert, zakt op vrijdag 28 juni naar Werchter af, de tweede van in totaal vier festivaldagen.

Het is ondertussen de zevende keer dat The Cure op de affiche van Rock Werchter staat. Eerder speelden Robert Smith en de zijnen op de edities van 1981, 1990, 1995, 2000, 2004 en 2012/

De ticketverkoop voor Rock Werchter start op vrijdag 26 oktober om 9 uur via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. De organisatie belooft snel nieuwe namen te lossen. Dit jaar voerden onder anderen Gorillaz, Arctic Monkeys, Pearl Jam en The Killers de affiche aan.