Ze is de motor achter Dua Lipa's remixalbum Club Future Nostalgia en ze veranderde onlangs haar artiestennaam: zeg voortaan niet The Black maar The Blessed Madonna.

1. Ze vindt dat er belangrijker dingen zijn dan dat ene woord

'Het is uiterst problematisch dat een witte vrouw zich zwart durft te noemen', klonk het in de nasleep van de recente Black Lives Matter-protesten in een petitie op Change.org. Die verzamelde een luttele duizend handtekeningen maar voor de Amerikaanse dj-producer Marea Stamper volstond dat om haar artiestennaam te wijzigen. 'Die heeft controverse, verwarring, pijn en frustratie uitgelokt. Er zijn duizend dingen belangrijker dan één woord in die naam.' 'Black' werd daarop 'Blessed.' Stamper zei erbij dat die naam een erfenis is van 'de levenslange en diep katholieke devotie van mijn familie aan een specifiek Europees beeld van de Maagd Maria dat donker van tint is'. Van generatie op generatie geven de Stampers een boek over la Vièrge Noire door. Haar familie was dan wel gelovig maar hoegenaamd niet conservatief. God stond bij de Stampers synoniem voor onder meer barmhartigheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid. Door de jaren nam Marea meer afstand van de kerk. En terwijl bepaalde christenen tegen abortus protesteerden, streed zij vóór abortusrechten. In een interview met Vice noemde ze zichzelf een 'slechte, balorige en vrijzinnige - maar op de een of andere manier nog praktiserende - katholiek'. Als progressieveling en feministe is ze het over 'ontelbaar dingen oneens met de kerk', maar de iconografie, de rituelen en de allegorie van het katholicisme spelen naar haar eigen zeggen een belangrijke rol in haar creatieve werk. Het was trouwens haar grootvader die zijn familie destijds warm maakte voor het geloof. Hij wilde eigenlijk sportreporter worden op de radio - de Peter Vandenbempt van Kentucky - tot hij een epifanie kreeg en predikant werd bij de methodisten, om uiteindelijk de katholieke kerk te vervoegen. In interviews heeft Marea Stamper, geboren in 1977, herhaaldelijk verteld dat ze ook haar toekomst als voorbestemd zag, al verliepen de eerste twintig jaar van haar carrière moeizaam: tot de jaren 2010 bleven de zalen leeg. Als kind ontdekte ze Pixies, Ministry, Siouxsie and the Banshees, keek ze met haar vader naar horrorfilms en bezocht ze het theater, terwijl haar leeftijdsgenoten ratelden over The Little Mermaid. 'Ik werd niet gepest, maar gemarteld', vertelde ze twee jaar geleden aan de Volkskrant. 'Ik verfde mijn haren meestal rood, knipte het altijd kort en droeg androgyne kleren. Dat werd niet begrepen. Ik was erg alleen, ik viel overal buiten.' Door de pesterijen zegt ze op haar vijftiende de school vaarwel. Rond die tijd bezoekt ze haar eerste warehouse rave en begint ze mixtapes op cassettes samen te stellen die ze 's nachts in nachtclubs probeert te verpatsen. Na een korte periode in Louisville verkast ze naar Chicago, bakermat van de housemuziek, waar ze begint te dj'en onder de naam Lady Foursquare, wat later The Black Madonna zal worden. Ze kan echter moeilijk aarden in die wittemannenwereld. Na een gebroken huwelijk keert ze voor een tijdje terug naar Kentucky, waarna ze opnieuw koers zet naar Chicago. Deze keer wacht haar daar de grote doorbraak. Door haar job als assistent in de beroemde club Smartbar komt houselegende Frankie Knuckles op haar pad, die haar mentor wordt. Ze maakt naam als de dj die sets als een muziekquiz draait: pop, disco, soul, deephouse en techno vloeien er in elkaar over. In 2016 bekroont invloedrijk dancemagazine Mixmag haar zelfs tot dj van het jaar. Vandaag is The Blessed Madonna de drijvende kracht achter Dua Lipa's remixalbum Club Future Nostalgia, met Levitating als de vooruitgestuurde single, waarvoor ze Missy Elliott én Madonna wisten te strikken. Marea Stamper is ondertussen een boegbeeld, op én naast het podium. In 2015 publiceerde ze een manifest over het gebrek aan diversiteit in de dancewereld: ze wil meer kansen voor vrouwen en creëert die ook, onder meer met eigen clubnights. Ze gebruikt haar platform om racisme, homofobie, de vluchtelingenproblematiek, geestelijke gezondheid en de politieke wantoestanden in Amerika aan te kaarten. Ze verschijnt wel vaker achter de decks in outfits met opschriften als 'Black Lives Matter', 'Donald Trump is a wasteman' en 'Jesus was a refugee too'. 'Mijn grootouders waren burgerrechtenactivisten. Activisme maakt deel uit van mijn identiteit', verklaarde Stamper aan Buzz.ie. Ze voegt ook de daad bij het woord. Zo betaalde ze de borgsom van enkele Amerikanen die onrechtmatig werden vastgehouden. De lijst met haar liefdadigheidsacties is intussen langer dan haar discografie. Eigenlijk is die naamsverandering dus geen slechte zaak: The Blessed Madonna houdt meer steek.