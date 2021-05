Zowat 300 deelnemers aan een testevenement zullen zaterdagavond de Gentse Ghelamco-arena al mogen betreden nog voor het resultaat van hun coronatest bekend is. De organisatoren van het testevenement willen onderzoeken hoe ze concertgangers het best kunnen evacueren als ze al ergens ter plaatse zijn om zo toekomstige evenementen veiliger te maken.

Zowat 300 Gentse eerstelijnsvrijwilligers mogen zaterdag naar een concert van rockband Compact Disk Dummies. Ze zijn uitgenodigd door Vrijwilligerspunt Gent en gezien de huidige besmettingsgraad wordt ervan uitgegaan dat een deel onder hen drager is van het coronavirus.

Bij aankomst aan het voetbalstadion waar het concert in openlucht wordt georganiseerd, krijgt iedereen een test. "Het nieuwe is dat we mensen niet buiten laten wachten tot ze het testresultaat krijgen", zegt communicatieverantwoordelijke Michiel Vanderheyden. Deelnemers mogen binnen en krijgen later het resultaat van hun test via sms doorgestuurd. Het wordt in eerste instantie een logistieke analyse om te kijken hoe lang het duurt om een grote groep aan een sneltest te onderwerpen, hoeveel mensen daarvoor nodig zijn en wat de kostprijs bedraagt. Maar ook hoe snel mensen reageren op een vraag om de site te verlaten.

Vanaf 17 uur wordt begonnen met de sneltests, het concert begint rond 18 uur en zal een tweetal uur duren. (Belga)

