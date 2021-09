Anderson Paak liet onlangs een glasheldere boodschap tatoeëren. 'Als ik er niet meer ben, breng dan alsjeblieft geen postume albums of nummers uit waaraan mijn naam verbonden is. Dat zijn demo's die nooit bedoeld waren om door het publiek te worden gehoord', staat er te lezen op zijn arm. Vijf tatoeages waar iets minder goed over nagedacht is.

1 Het kleurboek van Ed Sheeran

De tatoeages van Ed Sheeran zijn zo lelijk dat zelfs zijn vaste tatoeëerder toegeeft dat ze hem klanten gekost hebben. De Britse zanger heeft naar verluidt meer dan zestig exemplaren verzameld, waaronder drie bokshandschoenen, het logo van Heinz-ketchup, de gelaarsde kat, een slecht getekende haai, een doodskop ontworpen door kunstenaar Damien Hirst en Pingu de pinguïn, die hij samen met Harry Styles na een dronken avond liet zetten. Zowat allemaal in fluokleuren. Mensen zeggen weleens dat Sheeran eruitziet als een gesmolten krijtje. Dat is een vrij accurate beschrijving.

2 De Japanse houtskoolgrill van Ariana Grande

Ariana Grande is het type dat belangrijke gebeurtenissen graag vereeuwigt met een tatoeage. De release van 7 Rings was zo'n gebeurtenis. Begrijpelijk. Alleen besloot ze de titel van haar hit in het Japans te laten tatoeëren. Ariana Grande's Japans is niet top. Nadat ze het resultaat op sociale media had gedeeld, wezen fans haar op het feit dat ze niet '7 rings', maar wel een vrije vertaling van 'kleine houtskoolgrill' op haar handpalm had staan. Uiteindelijk liet ze de tatoeage aanpassen, waarna er 'kleine houtskoolgrillvinger' te lezen stond. Met een hartje erbij.

3 Drakes belediging van The Beatles

Drake is de officieuze koning van de vreemde tatoeages. Staan onder meer op zijn lijf: een uil, een emoji van biddende handjes, een angstaanjagend gedetailleerd flesje van zijn favoriete parfum, een brandende schedel, het hoofd van Denzel Washington, het hoofd van Lil Wayne, het hoofd van Aaliyah, het hoofd van zijn papa, het hoofd van zijn oma en twee keer het hoofd van Sade. Het meest controversiële exemplaar is evenwel een portret van de rapper zelf die voor The Beatles loopt op het zebrapad van Abbey Road, geplaatst nadat hij een van hun Billboard-records had verbroken. Niet iedereen kon daarmee lachen.

4 De nektatoeage van T-Pain

T-Pain is een wandelende meme. Letterlijk. De rapper heeft de iconische meme van een verbaasde Jackie Chan op zijn hand getatoeëerd. Onze persoonlijke favoriet: zijn nektatoeage van het woord 'tattoo'. Dat is zowel extreem inspiratieloos als geniaal.

5 Het alienlitteken van Grimes

Uiteraard is Grimes behalve popexperimentalist, notoir alienliefhebber, het lief van Elon Musk en de mama van X Æ A-XII, ook een fervente tatoeagefan. Zo staan op haar hand enkele Lord of the Rings-exemplaren geïnkt en wordt haar linkerbeen haast volledig ingepalmd door een gigantische penseelstreek. Nog opvallender en groter is de tatoeage die ze eerder dit jaar op haar rug liet zetten: een kolossale krabbel in witte inkt, ontworpen op een iPad, die ze zelf omschrijft als 'een mooi alienlitteken'. Al heeft het resultaat volgens Twitter meer weg van een shiitake-allergie.

