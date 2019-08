Met Alix brengt de jonge Belgische band Barely Autumn een ironische ode aan het soort romantische escapades dat mislukt nog voor ze goed en wel begonnen zijn. Bekijk hier de clip als eerste.

De naam Barely Autumn, de jonge band rond Brusselaar Nico Kennes, klinkt u misschien niet bekend in de oren. Toch hebben de indierockers een mooi palmares op hun naam: sinds de release van hun debuutalbum in 2017 speelden de heren al in de Ancienne Belgique en de Trix, waren ze op tal van Belgische mediaproducties te horen en toerden ze al zingend en tokkelend door de Duitse Bundesländer. 'Het genre dat wij spelen is niet echt hot in België, maar doet het wel goed op heel wat Duitse college radios (radiostations die worden gerund door studenten, nvdr.) ', aldus Kennes.

Je omschrijft de nieuwe single Alix als 'de viering van het soort verwarrende trek- en duwspelletjes waarvan millennials vandaag steeds vaker het lijdend voorwerp zijn'. Is het geschreven uit eigen ervaring?

NICO KENNES: Eigenlijk wel. Onze eerste plaat was een melancholisch album over een breakup, maar het nieuwe album, en vooral Alix, is geschreven in een fase van losbandigheid en amusement. Ik zie veel mensen rondom me in een Tinder-achtige stijl van relaties - kortstondig daten zonder te weten wat je precies wilt en of het serieus is - en wou dat gevoel in een plaat gieten. 'Alix' is zowat de verpersoonlijking van de archetypische tinderrelatie.

Een serieus onderwerp voor een naar eigen zeggen vrolijk album.

KENNES: Ja, maar het contrast tussen de vrolijke muziek enerzijds en de soms zwaardere inhoud anderzijds vind ik juist leuk om mee te spelen. Het was tijd om de akoestische melancholie achter ons te laten, en hoewel ik tevreden was met onze eerste plaat, wilde ik ook geen twee keer dezelfde plaat maken. Zo blijft het voor ons ook interessant.

Barely Autumn speelt deze zondag om 15:30 op Pukkelpop, afspraak aan The Buzz.

In de videoclip zien we een taart verzwolgen worden - symboliek voor die mateloze consumptie in 'tinderrelaties'?

KENNES:Alix gaat over die relatie waarvan je niet weet waar het naartoe gaat maar waar je van voelt dat het gedoemd is om te mislukken. Toch blijf je er in verdergaan, zonder veel vooruitzicht. Achteraf stort je je in de drank, of in dit geval op de taart. Normaal gezien gaat taart gepaard met positief nieuws, zoals een verjaardag, maar hier staat die taart symbool voor jezelf verliezen: toegeven aan iets waarvan je rationeel wel weet dat je het beter niet zou doen.

Alle videoclips op het album zullen eenzelfde thema volgen. Kunnen we ons verwachten aan een flinke portie taarten?

KENNES: Nee, gelukkig niet (lacht). Wel zit er een overkoepelend totaalconcept achter alle videoclips, albumhoezen en persfoto's. Voor elke video wordt er gewerkt met een performance rond een voorwerp, dat een al dan niet impliciete link heeft met de inhoud van het nummer. Het idee is heel eenvoudig, net zoals de manier waarop ik muziek schrijf: niet te speciaal willen doen, gewoon van een spontaan idee vertrekken en daar op voortbouwen. We gebruiken in onze video's geen explosies of speciale effecten. Ze zijn pretentieloos, en dat past wel bij onze muziek, denk ik.

De clip voor de nieuwe single Alix kan u hieronder bekijken, het nieuwe album van Barely Autumn is vanaf eind januari beschikbaar.