Het vierdaagse muziekfestival Suikerrock in Tienen heeft vier namen herbevestigd voor de uitgestelde editie van 2020. De vier artiesten en groepen vormen de hoofdmoot van de familiedag op de slotdag. Onder meer de Britse popzanger Tom Jones zakt nu op 1 augustus volgend jaar af naar de suikerstad.

Net als alle andere grote muziekfestivals in ons land zette de coronacrisis een streep onder de editie 2020 van Suikerrock. Die was aangekondigd als vaarweleditie, nadat de organisatie in onmin geraakt was met het stadsbestuur van Tienen. Om toch in schoonheid te kunnen eindigen werd het festival verplaatst naar 2021. De data werden eerder al bekendgemaakt en vastgelegd op donderdag 29 juli tot en met zondag 1 augustus.

De organisatoren streven naar een kopie van de affiche van 2020. Voor de zogenaamde 'family day' op de slotdag lijkt dat aardig te lukken. Tom Jones, De Kreuners, Mathias Vergels en Peter Koelewijn & The Rockets hebben herbevestigd.

Tom Jones zal dan net 81 jaar geworden zijn. Aan het lijstje voor de familiedag worden nog twee acts uit de Lage Landen toegevoegd. De namen worden eerst over enkele maanden bekendgemaakt. Gekochte tickets voor de editie van 2020 blijven geldig in 2021. Door de geplande heraanleg van de Grote Markt moet het festival allicht op zoek naar een andere locatie.

