Na een jaar afwezigheid gaat het gratis studentenfestival Brussel Brost dit jaar weer door. Op 30 september kunnen bezoekers kosteloos genieten van optredens op de eventparking van Tour & Taxis, op voorwaarde dat ze een Covid Safe Ticket of een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Brussel Brost is een initiatief van Brik, de servicedesk voor studenten in Brussel. Het evenement is een ondertussen een vaste waarde onder de Brusselse studenten om het academiejaar in gang te trappen. Vorig jaar kon het om bekende redenen niet doorgaan, maar dit jaar kunnen er weer 10.000 studenten verwelkomd worden op het festival.

Op het hoofdpodium, De Brik stage gedoopt, zullen onder andere Antwerpse rapper Glints, alternatieve popband High Hi en Brussels hiphopduo Yellowstraps te zien zijn.

Daarnaast pakt de organisatie dit jaar uit met de 'Stoemp! Stage', een 360° podium dat centraal staat en waar het publiek zich rond kan scharen. Toeschouwers zullen op dit podium vanuit alle hoeken kunnen kijken naar onder andere de dreampop van Haunted Youth, de atmosferische hiphop van Domoor en naar Gameboyz2Men, het chiptuneproject van Dijf Sanders waarbij er elektronische muziek op spelconsoles gespeeld wordt.

Vaccinatiebus

De organisatie raadt ten zeerste aan om je te laten vaccineren als je het evenemnt wil bezoeken. Wie geen Covid Safe Ticket kan voorleggen, krijgt aan de ingang nog de mogelijkheid om een antigeentest af te nemen. Enkel bij een negatief resultaat wordt er dan toegang tot het festivalterrein verleend.

Wie dankzij zo'n test binnenraakt, kan op het festivalterrein de vaccinatiebus bezoeken en een dosis Johnson & Johnson toegediend krijgen. Het festival hoopt op die manier de vaccinatiegraad in Brussel te helpen verhogen.

Alle praktische info en de volledige line-up kan je vinden op de website van Brussel Brost.

