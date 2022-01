De Belgische zanger heeft zondag de kijkers van het nieuws op de Franse zender TF1 verrast met een stuk van zijn nieuwe nummer 'L'enfer', waarin hij het heeft over suïcidale gedachten. De zanger kampte de afgelopen jaren met een burn-out.

'Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer', klinkt het in het nummer, met sterk autobiografische elementen. Vertaald zingt hij: "ik heb daardoor soms suïcidale gedachten gehad. Ik ben er niet erg trots op. We geloven soms dat dat de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen. Die gedachten waardoor ik in een hel leef'.

De Belg stelde het nummer op het einde van het 20 uur-journaal voor, in een montage waardoor het lijkt alsof hij een interview geeft en al zingend een antwoord geeft op een vraag van het nieuwsanker.

Het stuk van 'L'enfer' werd ook geüpload op de streamingplatforms. Het nummer staat op Stromae's nieuwe album 'Multitude', die op 4 maart uitkomt. Het gaat om een van de Franstalige platen waar in 2022 het meest wordt naar uitgekeken.

Stromae, die sinds 2015 een muzikale pauze had ingelast, stelde midden oktober al een eerste single 'Santé' voor. 'L'enfer' is donkerder en persoonlijker, zoals een echo van de moeilijkheden die de zanger vroeger heeft gehad. Zijn enorme succes na zijn plaat 'Racine carrée' in 2013 bracht hem overal ter wereld, wat zowel op fysiek als mentaal vlak een zware impact op hem had gehad.

De afgelopen jaren werkte hij mee aan clips voor andere artiesten, zoals Billie Eilish of Dua Lipa. Hij zei zondag op TF1 dat dat hem 'echt goed had gedaan' omdat de aandacht niet meer op hem gericht was. Met de opvallende passage op de Franse televisiezender brengt Stromae nu wel opnieuw de aandacht naar zichzelf en zijn plaat. Begin december scoorde hij ook al met zijn optreden van 'Santé' tijdens The Tonight Show Starring Jimmy Fallon op NBC.

Stromae gaat ook weer touren. De eerste drie shows zijn gepland in Brussel op 22 februari, in Parijs op 24 februari en in Amsterdam op 27 februari. Die shows waren meteen uitverkocht. Op 19 juni speelt hij ook op Werchter Boutique en hij keert ook nog terug naar Paleis 12 in Brussel op 15, 16 en 17 maart 2023.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

