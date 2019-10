Belgische trots Stromae is met zijn Papaoutai in een storm beland. Het nummer werd gebruikt door activisten die strijden tegen een wetswijziging die alleenstaande vrouwen en lesbische koppels toegang zou geven tot kunstmatige bevruchting. De zanger gaf daar zijn toestemming niet voor en overweegt nu een klacht.

'Tout le monde sait comment on fait les bébés / Mais personne sait comment on fait des papas', zingt Stromae in zijn hit Papaoutai (Papa, waar ben je?). Het nummer gaat over afwezige vaders en is heel persoonlijk voor de Belgische zanger, die zelf zijn vader verloor in de Rwandese genocide.

Door de Franse conservatieve groep Manif Pour Tous werd Papaoutai heel anders geïnterpreteerd. De activisten draaiden de track vorige week op een bijeenkomst tegen een wetsvoorstel dat het recht op procréation médicalement assistée (PMA), kunstmatige bevruchting dus, uitbreidt naar alleenstaande vrouwen en lesbische koppels. Op dit moment komen enkel heterokoppels met een kinderwens in aanmerking.

Manif Pour Tous vroeg evenwel geen toestemming aan Stromae om Papaoutai te gebruiken voor het protest, waar 75.000 Fransen voor op straat trokken. De Brusselaar liet aan Franstalige media weten niet te spreken te zijn over hoe Manif Pour Tous zijn boodschap heeft verdraaid en een klacht te overwegen. Mocht Stromae, né Paul Van Haver, ook echt naar de rechter stappen, zou hij weleens gelijk kunnen krijgen: volgens het Franse auteursrecht moet je toestemming vragen aan de auteur van een muziekstuk voor je het mag gebruiken op een openbaar evenement.

Het verhaal doet denken aan de Verenigde Staten, waar elke verkiezingscampagne wel een of meerdere relletjes oplevert tussen presidentskandidaten en de artiestne van wie ze de muziek gebruikten. Denk maar aan hoe Ronald Reagan Born in the USA van Bruce Springsteen als een patriottisch lied benaderde, terwijl The Boss hem allerminst steunde. Ook Donald Trump kreeg het aan de stok met de artiesten achter zijn campagnemuziek, onder wie R.E.M. en The Rolling Stones.