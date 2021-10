Zijn laatste album dateert al van 2013 en sinds 2015 is hij niet meer op een podium gezien, maar volgend jaar keert Stromae terug. Op zondag 19 juni is de artiest achter Alors on Dans en Papaoutai te zien op Werchter Boutique.

De zanger zal verder ook te zien zijn op het Luikse festival Les Ardentes, waar hij zijn officiële comeback maakt. Daar zal hij op 10 juni aantreden.

Het is al even geleden dat we iets van Stromae gehoord hebben. Paul Van Haver besloot in 2015 om zijn muzikale project even in de koelkast te steken en zich op andere zaken te focussen. Zo is hij wel blijven kleren ontwerpen en videoclips regisseren.

Aan die muzikale stilte komt nu dus een eind. Naast zijn passage op enkele festivals zou er ook een nieuwe plaat en een tournee op de planning staan.

De zanger zal verder ook te zien zijn op het Luikse festival Les Ardentes, waar hij zijn officiële comeback maakt. Daar zal hij op 10 juni aantreden.Het is al even geleden dat we iets van Stromae gehoord hebben. Paul Van Haver besloot in 2015 om zijn muzikale project even in de koelkast te steken en zich op andere zaken te focussen. Zo is hij wel blijven kleren ontwerpen en videoclips regisseren.Aan die muzikale stilte komt nu dus een eind. Naast zijn passage op enkele festivals zou er ook een nieuwe plaat en een tournee op de planning staan.