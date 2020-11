Het is al enkele jaren relatief stil rond Stromae, maar verandering is op til. Dat vertelt de artiest aan de Franse krant Libération.

Niets kon Stromae nog stoppen de wereld te veroveren na zijn in 2013 verschenen album Racine Carrée. Niets, behalve de bijwerkingen van een malariamedicijn dat hij nam tijdens zijn tournee doorheen het Afrikaanse continent. Daarna werd het even stil rond de performer, met af en toe een gastoptreden of een op zich staand lied zoals Défiler.

In een interview voor de weekendkrant van Libération vertelt Stromae nu dat hij, ook gedurende de afgelopen stillere jaren, nooit is gestopt met muziek maken. Dat zou volgens de artiest moeten resulteren in een nieuw album, al weet hij nog niet wanneer dat klaar zou zijn. Hij laat zich niet onder druk zetten, klinkt het in het interview. In afwachting zetten wij alvast dit concert op eindeloze repeat:

.

