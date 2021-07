Het is al jaren stil rond Stromae, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Volgens verschillende Franse en Franstalige kranten gaat de muzikant in de herfst weer het podium op, mét een derde album onder de arm.

Zes jaar geleden, na een goed onthaalde tweede plaat Racine carrée (2013) en een wereldtournee in 2015, ging het licht uit bij Stromae. Hij worstelde met een burn-out, besloot (grotendeels) afstand te nemen van muziek en richtte zich op zijn modelabel Mosaert.

Eind vorig jaar vertelde Stromae in een interview voor de weekendkrant van Libération dat hij echter nooit is gestopt met muziek maken, en dat er wellicht een nieuw album aankomt. Nu bericht Paris Match dat Stromae, né Paul Van Haver, dat album in december afwerkte in Dubai.

De plaat zou uitkomen in de herfst, en dan volgt ook een tour. De tournee werd alvast bevestigd door Live Nation: volgens de concertorganisator speelt Stromae volgende zomer op vier à vijf festivals, ook in België. Alors on danse? (M.M.)

