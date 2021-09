LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de livemuzieksector, maakt opnieuw 200.000 euro vrij voor een nieuwe steunronde om de sector er bovenop te helpen. De livemuzieksector is ondertussen wel opnieuw heropgestart, maar dat betekent niet dat de financiële problemen van de baan zijn, klinkt het. Organisaties en artiesten kunnen tot 14 oktober een aanvraag indienen, zo meldt LIVE2020 vandaag in een persbericht.

Het steunfonds, dat in juni 2020 boven de doopvont werd gehouden, keerde tot nog toe al meer dan 500.000 euro uit. In de nieuwe oproep mikt LIVE2020 vooral op relance-initiatieven voor het lokale circuit en lokale professionele muziekorganisaties. Ook beloftevolle artiesten kunnen een aanvraag indienen.

De beoordeling van de dossiers zal gebeuren door een onafhankelijke jury. In totaal kunnen maximaal 80 dossiers worden goedgekeurd, telkens voor een maximaal bedrag van 2.500 euro.

