Steak Number Eight heet voortaan Stake: 'Het is een kleine verandering, maar wél een bepalende'

Steak Number Eight heeft tijdens het eerste van twee afscheidsconcerten in de Gentse Vooruit bekendgemaakt dat de groep vanaf nu door het leven zal gaan als Stake. 'Die naamsverandering lijkt misschien iets kleins,' reageert frontman Brent Vanneste aan Knack Focus, 'maar voor ons is ze bepalend om te blijven groeien. Op muzikaal en persoonlijk vlak.'

Wrange bijklank

Het is inmiddels vijftien jaar geleden dat Vanneste en co. hun intrede deden in de belmetal als Steak Number Eight, naar het gelijknamige nummer van Voidpont, de band van Brents oudere broer Thobias.

Ook al maakte de groep naam met onder meer een gouden plak op Humo's Rock Rally en tournees met Mastodon en Deftones: sinds de onfortuinlijke dood van Thobias Vanneste in 2005, kreeg de noemer Steak Number Eight een steeds wranger bijklank. 'Die naam was zeer beladen, ja', beaamt Brent Vanneste. 'Het stompte me op den duur af dat ik in interviews telkens weer het overlijden van mijn broer moest oprakelen.'

Uitlaatklep voor frustraties

Bijgevolg maakte de groep in mei van dit jaar bekend zich te zullen heroriënteren. Van stoppen was nooit sprake, maar er drong zich dus wel een nieuwe naam op: Stake.

Intussen zijn Vanneste en co. al naarstig in de weer met de debuutplaat van Stake, en daarop mag u ook een lichtjes andere sound verwachten. 'Nineties, volgens onze producer Stéphane Misseghers. Ik haalde er wat elektronica bij. Maar Stake blijft boos, het blijft een uitlaatklep voor frustraties.'