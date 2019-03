Stad Antwerpen sluit uitgaanscomplex met onder meer Club Vaag na overlast

Drie clubs en een evenementenhal op het Eilandje in Antwerpen krijgen geen nieuwe vergunning en worden een tijdje gesloten. De bezoekers veroorzaken te veel overlast, klinkt het.

De clubs Vaag, Lima, Roxy en evenementhal De Shop, allemaal onder hetzelfde dak op de Antwerpse Rijnkaai, zijn voorlopig dicht. Dat staat te lezen op hun Facebookpagina's. De vergunningsaanvraag voor het complex is geweigerd door het schepencollege van de stad Antwerpen, staat te lezen op de website van de stad.

'De sluiting komt er op basis van uitgebreide adviezen van onze veiligheidsdiensten', zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'Aan de basis ligt voornamelijk een overlastproblematiek die niet zozeer te wijten is aan de zaak zelf, maar wel aan lawaai, wangedrag, parkeeroverlast en vadalisme door de bezoekers.'

Er kwam één bezwaarschrift op de vergunningsaanvraag van een bewoner, die spreekt over 'racen met auto's, vernielen van straatmeubilair, wildplassen en een onveiligheidsgevoel' en vindt dat een complex van vier uitgaansgelegenheden in een woonbuurt als het Eilandje niet kan. 'We zijn een ondernemersvriendelijk bestuur, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de bewoners', beaamt Vermant.

De woordvoerder spreekt over een goede verstandhouding tussen de uitbater van het complex en het stadsbestuur, iets dat de clubs op hun Facebookpagina's ook bevestigen. Ondertussen zoeken de clubs andere locaties voor hun evenementen. Zo kon Club Vaag dit weekend al uitwijken naar andere Ampere en Kasteel Den Brandt en kreeg de Roxy hulp van evenementenlocatie AEC. Tegen wanneer Antwerpse fuifnummers een oplossing mogen verwachten, is nog niet duidelijk.