Muziekplatform Spotify heeft maandag een nieuwe podcast gelanceerd. In het audiostuk gaan zanger Bruce Springsteen en voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama met elkaar in gesprek.

In de reeks 'Renegades: Born in the USA' kwamen in totaal acht afleveringen online. De podcastreeks is een marketingstunt van Spotify, die zich in 2019 toespitste op podcast. Het genre is namelijk een enorm deel van de werkzaamheden van Spotify en jaarlijks worden miljoenen uitgegeven aan het systeem achter de podcasts, van inhoud tot marketing en techniek.

'Op het eerste gezicht hebben Bruce en ik niet veel gemeen', zegt Barack Obama in de trailer van het programma. 'Hij is een blanke man uit een klein stadje in New Jersey. Ik ben zwart, gemengd ras, geboren in Hawaï. Hij is een rockicoon. Ik ben ... niet zo cool.' De twee ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens de presidentiële campagne van 2008 en werden daarna vrienden. Ze ontmoetten elkaar onlangs opnieuw voor een paar dagen in New Jersey om de podcast op te nemen.

Inhoudelijk bespreekt de reeks de staat van de Verenigde Staten als land en de mogelijke manieren om het land opnieuw te herenigen. 'Tijdens deze gesprekken ontdekten we dat we nog steeds een geloof delen in het Amerikaanse ideaal', zei het voormalige staatshoofd, nu 59 jaar oud. 'Niet uit nostalgie, maar als kompas voor het harde werk dat voor ons ligt.' Door middel van dialoog, waarvan een deel werd gefilmd, 'vonden we antwoorden, leerden we dingen, lachten we en dronken we een paar glazen', vat Barack Obama samen.

De voormalige president neemt het stokje over van zijn vrouw Michelle, wiens podcast een van de grote successen van vorig jaar was, inclusief een aflevering waarin de twee echtgenoten samen aan bod kwamen. Spotify kondigde in december ook een samenwerking aan met Prins Harry en zijn vrouw Meghan, die een reeks podcasts voor het platform zullen produceren.

In de reeks 'Renegades: Born in the USA' kwamen in totaal acht afleveringen online. De podcastreeks is een marketingstunt van Spotify, die zich in 2019 toespitste op podcast. Het genre is namelijk een enorm deel van de werkzaamheden van Spotify en jaarlijks worden miljoenen uitgegeven aan het systeem achter de podcasts, van inhoud tot marketing en techniek. 'Op het eerste gezicht hebben Bruce en ik niet veel gemeen', zegt Barack Obama in de trailer van het programma. 'Hij is een blanke man uit een klein stadje in New Jersey. Ik ben zwart, gemengd ras, geboren in Hawaï. Hij is een rockicoon. Ik ben ... niet zo cool.' De twee ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens de presidentiële campagne van 2008 en werden daarna vrienden. Ze ontmoetten elkaar onlangs opnieuw voor een paar dagen in New Jersey om de podcast op te nemen. Inhoudelijk bespreekt de reeks de staat van de Verenigde Staten als land en de mogelijke manieren om het land opnieuw te herenigen. 'Tijdens deze gesprekken ontdekten we dat we nog steeds een geloof delen in het Amerikaanse ideaal', zei het voormalige staatshoofd, nu 59 jaar oud. 'Niet uit nostalgie, maar als kompas voor het harde werk dat voor ons ligt.' Door middel van dialoog, waarvan een deel werd gefilmd, 'vonden we antwoorden, leerden we dingen, lachten we en dronken we een paar glazen', vat Barack Obama samen. De voormalige president neemt het stokje over van zijn vrouw Michelle, wiens podcast een van de grote successen van vorig jaar was, inclusief een aflevering waarin de twee echtgenoten samen aan bod kwamen. Spotify kondigde in december ook een samenwerking aan met Prins Harry en zijn vrouw Meghan, die een reeks podcasts voor het platform zullen produceren.