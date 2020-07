Van een fitness uit de jaren tachtig tot een etentje met Lander Gyselinck: vijf tips voor wie deze zomer liever niet doorheen een schermpje naar muzikanten tuurt. Of liever niet naar een doordeweeks concert gaat.

Crashcourse elektronica met Krankk (30/7, Openluchttheater Rivierenhof, Deurne)

Hoe werkt Ableton? Wat verbindt jazz en garage? Hoe creëer je elektronische sounds met je gitaar door gebruik van midi? En vooral: wat is midi? Het Antwerpse trio Krankk - volgens Red Bull Elektropedia de 'most promising artist' van 2019 - maakt elektronische grime-hybrides waar Stormzy en Burial trots op zouden zijn en beantwoordt al uw vragen tijdens twee workshops in Openluchttheater Rivierenhof.

Horst Restaurant Club met Lander Gyselinck, Pomrad en Soumaya Phéline (31/7 en 1/8, Vilvoorde)

De toekomst van Horst is voorlopig nog onzeker. Dat van het kunst- en muziekfestival in september dan, want deze zomer organiseert Horst een reeks evenementen in de verlaten militaire basis van Vilvoorde waar afstand houden niét moeilijk is. De logeerconcerten van Horst zijn hopeloos uitverkocht, maar wie wil kan nog gaan uit eten onder de nucleaire koeltorens van Vilvoorde. Begeleid door Lander Gyselinck, Antwerps jazztoetsenist Adriaan Van De Velde (Pomrad) en Kiosk Radio-host en dj Soumaya Phéline, wordt dat gezelliger dan het klinkt.

Antwerp Queer Arts Festival (3-9/8, De Studio, Antwerpen)

Van twerklessen en kortfilms tot een literaire avond met poëzie van Kate Tempest: Antwerp Queer Arts Festival is de creatieve hoogmis van liefde in al haar vormen. Muziektheatercollectief Les Âmes Perdues duikt er in de geschiedenis van het Eurovisiesongfestival, de Berlijnse Lyra Pramuk haalt folkmuziek naar de discotheek en Franse vogue-ster Habibitch dekoloniseert de dansvloer. Te omcirkelen in het programmaboekje: zangeres en actrice Martha Da'ro en Bryn, een Brusselse popster in spe.

Een (heel) uitbundig performance-concert van Benjamin Abel Meirhaeghe (14/8, Vooruit, Gent)

Zelfverklaard narcist, theatermaker en operavernieuwer Benjamin Abel Meirhaeghe maakt een bijzonder intense hybride van opera, punk en gospel, muzikaal bijgestaan door componist Laurens Mariën (Alien Observer, Soldier's Heart, Dolly Bing Bing). Meirhaeghe resideert momenteel in Kunstencentrum Vooruit, dat deze zomer een selectie artiesten een 'rustige en veilige werkomgeving' geeft om nieuwe projecten uit te denken. Al moet je 'rustig' en 'veilig' in het geval van Benjamin Abel Meirhaeghe met een korrel zout nemen.

Virusvrije fitness met Filip Delens (13/9, Vooruit, Gent)

Deze zomer organiseert de Vooruit een reeks muzikale work-outs. Elke zondag kan je er sporten op een ander muziekgenre. Voor de laatste editie duikt Filip Delens, de geestelijke vader van de New Wave Classix-feestjes, in de jaren tachtig. Uw kans om vrijwillig te zweten met een mondmasker op. Uitgelopen mascara en frizzy haar maken uw Siouxsie Sioux-impressie net dat tikkeltje geloofwaardiger. (Voor de duidelijkheid: de Vooruit belooft een extra goede ventilatie. U houdt uw zweetdruppeltjes bij, dus.)

