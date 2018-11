Spice Girls plannen opnieuw een grote tournee (zonder Victoria Beckham)

Achttien jaar na het laatste officiële studio-album plant Spice Girls, wellicht de populairste meidengroep ooit, een comeback.

De vierkoppige formatie - Victoria 'Posh Spice' Beckham komt niet meer in het stuk voor - heeft maandag een nieuwe grote tournee aangekondigd, met voorlopig enkel Britse concerten en dus geen Belgische of Nederlandse haltes. Zo speelt de band onder meer in het Etihad Stadium, de thuisbasis van Manchester City, en wordt de tour afgesloten in het mythische Wembley-stadion.

De laatste keer dat de groep volledig optrad - met vijf dus - was in 2012, op de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Twee jaar geleden liepen Geri Halliwel, Emma Bunton en Melanie Brown (respectievelijk Ginger, Baby en Scary Spice) nog met plannen rond voor een tournee om de twintigste verjaardag van Wannabe te vieren, de grootste hit van de Spice Girls, maar door Halliwells zwangerschap werd dat idee afgeblazen.