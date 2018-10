Speelt Kiss zijn laatste Belgische show op Graspop 2019?

Na Slipknot en Within Temptation, de twee headliners die eerder in aparte aankondigingen op de wereld werden losgelaten, heeft Graspop dinsdag nog een knaller aan zijn affiche voor 2019 toegevoegd. De glamhardrockers van Kiss komen namelijk naar Dessel op zondag 23 juni.

Het wordt een bijzonder optreden en wellicht hun laatste Belgische show. De groep kondigde eind vorige maand namelijk aan dat ze na de End Of The Road World Tour, die de band dus onder meer naar Dessel brengt, hun gitaren aan de haak hangen en hun schminkdozen voorgoed opbergen, al zou het niet de eerste keer zijn dat een band met een lange staat van dienst haar afscheidstour verlengt.

De andere bevestigde namen op een rij: Def Leppard, Hatebreed, Lynyrd Skynyrd, Amon Alarth, Sabaton, Eluveitie, King Diamond, Demons & Wizards, Equilibrium, To The Rats And Wolves, Children Of Bodom, Sonata Arctica, Fleshgod Apocalypse, Delain, Legion Of The Damned, Borknagar, Combichrist, Crisix, Bleed From Within, Carcass, FM, Gloryhammer, Hawkwind, Orange Goblin, Phil Campbell & The Bastard Sons, Whitesnake, Agnostic Front, Crowbar, Disturbed, Godsmack, Halestorm, Municipal Waste, Philip H. Anselmo and the Illegals: perform a Vulgar Display of 101 Proof, Power Trip, Sick Of It All, Testament, Trivium, Whitechapel, Candlemass, Cult of Luna, Deathstars, Grand Magus, HammerFall, In Flames, No Fun At All, Krokus, Immolation en State Champs.

Vorig jaar was Graspop voor het eerst een vierdaags festival, met een uitzonderlijke keur aan headliners. Onder anderen Guns N' Roses, Judas Priest, Slash, Megadeth, Ozzy Osbourne, Iron Maiden en Volbeat traden toen aan.

De ticketverkoop voor Graspop 2019 is afgelopen weekend begonnen. Alle info vindt u op de website van Graspop.