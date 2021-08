Elke woensdag van de zomer kunt u aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene terecht voor een gratis aperoconcert van een Belgische artiest, afwisselend geprogrammeerd door Knack Focus en Focus Vif.

Voor de Focus Music Box van 11/8 viel de keuze van onze Franstalige collega's op Spagguetta Orghasmmond. Deze cultband uit Charleroi omschrijft zijn sound ietwat raadselachtig als 'combo Italian variétés free style', specialiseert zich in eightiessynths, rare videoclips en dito outfits en wordt wel eens 'de onruststokers van de Waalse muziekscene' genoemd.

De Waalse Willy Organ, zeg maar.

Focus Music Box

Nog tot 15 september elke woensdagavond om 18 uur op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. Dit concert is zittend, en we vragen u de coronamaatregelen te respecteren zoals aangegeven op het festivalterrein.

