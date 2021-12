Afgelopen weekend vonden de finales plaats van Sound Track, het live en kansenparcours van vi.be en de livesector. Daar kwamen 18 artiesten als winnaar uit de bus - drie per provincie, inclusief Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij treden in de voetstappen van voormalige laureaten als Meskerem Mees, Ventilateur en Rosa Butsi.

Het was niet het makkelijkste jaar om een concertenreeks te plannen. Toch heeft de talentenjacht Sound Track de afgelopen maanden kunnen plaats vinden. Per provincie konden ambitieuze artiesten zich inschrijven om het live tegen elkaar op te nemen, en de winnaar krijgen volgend jaar een begeleid parcours waar onder andere een muzikale bootcamp in de Ardennen bij hoort.

Afgelopen weekend vonden de finales plaats om te beslissen wie allemaal tot laureaat gekroond zou worden en wie naar het volgende hoofdstuk van het parcours doorstoot.

De winnaars

In Antwerpen vielen de dromerige bedroomrock van Bluai, de garagerock van Meltheads en de poëtische luisterliedjes van Porcelain Id het meest in de smaak.

Limburg koos voornamelijk voor producers van elektronische muziek met Niels Orens en Monks., maar ook de James Blake-achtige r&b van Sevens viel in de smaak.

In Oost-Vlaanderen raakte de jury het meest overtuigd door de indiepop van Alioth, de indierock van Cesar Quinn en de "jazz for the non jazzbelievers" van Dishwasher_.

Dat post-punk geen louter Brits fenomeen is, bewees Nona Problemo in Vlaams-Brabant. Zij scoorden een ticketje naar de bootcamp, samen met r&b-artieste Mavee en de groep Ão, die zich specialiseert in Afro-Portugese muziek.

West-Vlaanderen zorgde met Barno Koevoet & the Duijmschpijkers voor de opvallendste groepsnaam. Ook melancholische singer-songwriter The Christian Club en het elektro-akoestische soloproject Bobbi Lu overtuigden in de kustprovincie.

Ten slotte werden in Brussel de soulvolle stem van Adja, de energieke funkpop van Indigo Mango en de karaktervolle poprap van Ysmé tot laureaat gekroond.

Publieksprijs

Bovenstaande achttien artiesten werden door de professionele jury uitgeroepen tot laureaten. Toch moesten niet alle andere artiesten met lege handen naar huis gaan. Ook de toeschouwers mocht in elke provincie stemmen, en de publiekslieveling kreeg van Lotto een cheque van duizend euro.

In Antwerpen en Brussel kregen respectievelijk Meltheads en Adja zowel de laureaatstitel als publieksprijs toegewezen. De artiesten die niet naar de bootcamp mogen, maar wel een mooie geldsom ontvingen, zijn grungerockers Liquid Molly, death- en thrashmetalband Scarificator, indierockduo Neptune-Bloom en de bedroompsychedelica van Koala Disco.

De sound van morgen

Voor de achttien laureaten begint volgend jaar dus een uitgebreid parcours. Naast het reeds vermelde bootcampweekend, volgen ook nog residenties in diverse concertzalen, technische en zakelijke ondersteuning, opnametijd in professionele studio's en een uniek traject met professionele begeleiding.

Als alles goed gaat, zullen bovenstaande achttien namen over een paar jaar dus geen nobele onbekenden meer zijn, maar vaste waarden in de Belgische muziekwereld.

Het was niet het makkelijkste jaar om een concertenreeks te plannen. Toch heeft de talentenjacht Sound Track de afgelopen maanden kunnen plaats vinden. Per provincie konden ambitieuze artiesten zich inschrijven om het live tegen elkaar op te nemen, en de winnaar krijgen volgend jaar een begeleid parcours waar onder andere een muzikale bootcamp in de Ardennen bij hoort.Afgelopen weekend vonden de finales plaats om te beslissen wie allemaal tot laureaat gekroond zou worden en wie naar het volgende hoofdstuk van het parcours doorstoot.De winnaarsIn Antwerpen vielen de dromerige bedroomrock van Bluai, de garagerock van Meltheads en de poëtische luisterliedjes van Porcelain Id het meest in de smaak.Limburg koos voornamelijk voor producers van elektronische muziek met Niels Orens en Monks., maar ook de James Blake-achtige r&b van Sevens viel in de smaak.In Oost-Vlaanderen raakte de jury het meest overtuigd door de indiepop van Alioth, de indierock van Cesar Quinn en de "jazz for the non jazzbelievers" van Dishwasher_.Dat post-punk geen louter Brits fenomeen is, bewees Nona Problemo in Vlaams-Brabant. Zij scoorden een ticketje naar de bootcamp, samen met r&b-artieste Mavee en de groep Ão, die zich specialiseert in Afro-Portugese muziek.West-Vlaanderen zorgde met Barno Koevoet & the Duijmschpijkers voor de opvallendste groepsnaam. Ook melancholische singer-songwriter The Christian Club en het elektro-akoestische soloproject Bobbi Lu overtuigden in de kustprovincie.Ten slotte werden in Brussel de soulvolle stem van Adja, de energieke funkpop van Indigo Mango en de karaktervolle poprap van Ysmé tot laureaat gekroond.PublieksprijsBovenstaande achttien artiesten werden door de professionele jury uitgeroepen tot laureaten. Toch moesten niet alle andere artiesten met lege handen naar huis gaan. Ook de toeschouwers mocht in elke provincie stemmen, en de publiekslieveling kreeg van Lotto een cheque van duizend euro.In Antwerpen en Brussel kregen respectievelijk Meltheads en Adja zowel de laureaatstitel als publieksprijs toegewezen. De artiesten die niet naar de bootcamp mogen, maar wel een mooie geldsom ontvingen, zijn grungerockers Liquid Molly, death- en thrashmetalband Scarificator, indierockduo Neptune-Bloom en de bedroompsychedelica van Koala Disco.De sound van morgenVoor de achttien laureaten begint volgend jaar dus een uitgebreid parcours. Naast het reeds vermelde bootcampweekend, volgen ook nog residenties in diverse concertzalen, technische en zakelijke ondersteuning, opnametijd in professionele studio's en een uniek traject met professionele begeleiding.Als alles goed gaat, zullen bovenstaande achttien namen over een paar jaar dus geen nobele onbekenden meer zijn, maar vaste waarden in de Belgische muziekwereld.