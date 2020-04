Zanger en componist Bill Withers overleed maandag op 81-jarige leeftijd. De Amerikaan werd populair met onder meer Ain't No Sunshine.

Bill Withers overleed maandag in Los Angeles aan hartproblemen. Hij laat een korte maar succesvolle muziekcarrière na. Withers werd geboren in een gezin van zes kinderen in een mijnwerkersstad in West Virginia. Nadat hij als kind een praatprobleem overwon en enkele jaren legerdienst deed bij de marine, werd hij populair in de jaren zeventig met nummers zoals Ain't No Sunshine en Lovely Day. Hij won drie Grammy's voor hij zich halverwege de jaren tachtig terugtrok uit de muziekwereld.

Onder meer Black Eyed Peas en Will Smith haalden inspiratie uit de muziek van Withers. Lean On Me was te horen tijdens de presidentiële inhuldigingen van Barack Obama en Bill Clinton. Withers' nummers kregen ook vaak een plaats in films, in The Hangover en American Beauty bijvoorbeeld.

Bill Withers overleed maandag in Los Angeles aan hartproblemen. Hij laat een korte maar succesvolle muziekcarrière na. Withers werd geboren in een gezin van zes kinderen in een mijnwerkersstad in West Virginia. Nadat hij als kind een praatprobleem overwon en enkele jaren legerdienst deed bij de marine, werd hij populair in de jaren zeventig met nummers zoals Ain't No Sunshine en Lovely Day. Hij won drie Grammy's voor hij zich halverwege de jaren tachtig terugtrok uit de muziekwereld. Onder meer Black Eyed Peas en Will Smith haalden inspiratie uit de muziek van Withers. Lean On Me was te horen tijdens de presidentiële inhuldigingen van Barack Obama en Bill Clinton. Withers' nummers kregen ook vaak een plaats in films, in The Hangover en American Beauty bijvoorbeeld.