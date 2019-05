Sonic City pakt uit met curatoren Shame en Cate Le Bon

Voor het eerst is de programmatie van het West-Vlaamse Sonic City niet in handen van één, maar twee artiesten. De primeur is voor Shame en Cate Le Bon.

Shame en Cate Le Bon © Getty

Shame en Cate Le Bon zijn dit jaar de curatoren van Sonic City. Dat maakte concertorganisatie Wilde Westen woensdag bekend. De postpunkband en de singer-songwriter volgen onder meer Thurston Moore, Savages, Preoccupations - toen heette de band nog Viet Cong - op. Vorig jaar nog was Courtney Barnett aan zet. Met de aankondiging van de curatoren - voor het eerst zijn het er twee - loste Wilde Westen meteen ook een pak namen. De heren van Shame nodigden met Fontaines DC en The Murder Capital twee vaandeldragers van de nieuwe generatie hippe punkbands uit en brengen verder Blanck Mass, Warmduscher en Black Country, New Road mee. Cate Le Bon voegde dan weer Deerhunter toe aan de affiche, net als avant-gardeveterane Michele Mercure, de Japanse songwriter Eiko Ishibashi en Mega Bog uit Seattle. De organisatie van Sonic City maakte het eerste pakket namen zelf af met Lust For Youth, Boy Harsher en Yves Jarvis. De ticketverkoop voor Sonic City 2019 start vandaag, woensdag 29 mei, om 17 uur. Dagtickets voor het driedaagse festival kosten 22 (vrijdag) en 40 (zaterdag en zondag) euro. Een ticket voor de drie dagen kost 64 euro. Leden van Wilde Westen krijgen korting. Meer info en tickets op de website van Sonic City.