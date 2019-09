Hoe gaat de VRT te werk bij het bepalen van de inzending van het Songfestival? Muziekcoördinator Gerrit Kerremans geeft inzicht in gesprek met de website Songfestival.be. 'Het moet in de eerste plaats een topzanger zijn, die in stresserende omstandigheden overeind blijft.'

De VRT heeft Stromae al een paar keer gevraagd om deel te nemen aan het Songfestival, want 'eigenlijk ben je dat verplicht aan je land. Je moet de artiest met het meeste potentieel op zijn minst de vraag stellen', aldus VRT-muziekcoördinator Gerrit Kerremans. 'Jammer genoeg zegt hij steeds vriendelijk en beargumenteerd nee.'

Kerremans geeft toe dat de VRT de selectie en begeleiding van de Belgische artiest, een taak die het eens in de twee jaar op zicht neemt (in andere jaren doet de RTBF het), niet altijd even serieus genomen heeft. 'We hebben als VRT het Songfestival jarenlang onderschat. We beseften niet in welke league we eigenlijk moesten gaan spelen. Dat had ikzelf pas door toen ik in 2016 mee gegaan ben naar Stockholm. Je moet het Songfestival beleven om te kunnen snappen wat het is.'

Om naar artiesten toe te laten zien dat de VRT serieus is, voegde de selectiecommissie grote namen toe. Christoffel Cocquyt, bijvoorbeeld, manager van onder andere Selah Sue, Gabriel Ríos, Milo Meskens en Novastar. 'De geloofwaardigheid van ons selectieteam is zo groter geworden. Want grote kleppers overtuigen om mee te werken, doe je niet zomaar.'

Kerremans is blij dat de Nederlandse Duncan het afgelopen jaar het Songfestival won. Het laat volgens Kerremans zien dat het weer om de liedjes gaat bij het Songfestival, niet het spektakel. 'Hij is er nu al in geslaagd om met zijn goede popsong aansluiting te vinden bij het reguliere muziekcircuit. Duncan mocht al optreden opPinkpop. Dat is straf.'