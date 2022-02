De Amerikaanse rapper-ondernemer Snoop Dogg is nu eigenaar van Death Row Records, een internationaal platenlabel waar de rapper zijn carrière aan te danken heeft.

Death Row records, opgericht door Dr Dre en Suge Knight in 1992, lanceerde een hoop wereldberoemde artiesten, zoals 2Pac, binnen het genre van gangster rap. Ook Drop it like it's hot-rapper Snoop Dogg realiseerde zijn eerste album Doggystyle samen met het label. Met zijn investering hoopt hij een nieuw hoofdstuk te kunnen bieden aan Death Row Records. 'Ik ben enthousiast en dankbaar voor de kans om het iconische en cultureel veelbetekenende Death Row Records over te nemen, het label heeft een enorme onontgonnen toekomst voor zich', zegt Snoop Dogg. Hoewel Doggystyle en het daarop volgende Tha Doggfather wereldwijd miljoenen exemplaren verkochten, verliet Snoop Dogg het label in 1998 na een ruzie over royaltybetalingen. Ook ging Death Row Records rond die periode bergafwaarts wegens de dood van rapper 2Pac, de sterartiest van het label. Uiteindelijk volgde in 2006 een faillissement waarna WIDEawake en daaropvolgend One Music de platenfirma overnamen. Snoop Dogg beschrijft het als thuiskomen om als een van de originele artiesten het label in handen te hebben. 'Het voelt goed om eigenaar te zijn van het label dat ik medeopgericht heb en waar ik sinds het begin van mijn carrière deel van uitmaakte', aldus Snoop Dogg. De rapper ontving zeer recent nog een aanklacht over seksueel misbruik. TMZ meldt dat een vrouw, die anoniem wil blijven, juridische stappen onderneemt tegen Snoop Dogg. Hij zou de vrouw gedwongen hebben tot orale seks na zijn optreden in Anaheim. Snoop Dogg ontkent alles.