Nog tot eind dit jaar laat muziekplatform Bandcamp elke eerste vrijdag van de maand 100% van alle inkomsten naar muzikanten vloeien. Acht redenen om uw bankkaart boven te halen.

Compro Oro, Murat en Esma Ertel - Simurg

Het exotische jazzcombo Compro Oro haalde Murat Ertel van de Turkse culthelden Baba Zula en diens eega Esma naar de studio voor Simurg. Dat onderonsje was goed voor een intense zandstorm waarin overstuurde, elektrische saz de geest van Jimi Hendrix achternazit, mystieke dub opkringelt uit een waterpijporgel en weemoedige pedal steel over een purperen wolk ambient en hasjiesj drijft. Van de Brugse Poort in Gent naar de psychedelische underground van Istanboel, en terug.

Crack Cloud - Pain Olympics

Meer dan een hoopje misfits, zijn de Canadezen van Crack Cloud een familie. Wat begon als het eenmansproject van drummer Zach Choy, groeide uit tot een zevenkoppig postpunkcollectief met een missie. Hun eerste langspeler Pain Olympics is een uitgesponnen therapiesessie van lieden die maar al te goed weten wat het is om tussen het drugsgeweld op straat te leven. Een therapiesessie van screampop en gedeconstrueerde postpunk dan wel, en met het werk van Talking Heads en Gang Of Four aan de muur.

In de jaren 90 scoorde Eddie Chacon samen met Charles Pettigrew een onehitwonder met Would I Lie to You?, maar het is pas op latere leeftijd dat Chacon echt weet te beklijven. Op Pleasure, Joy, and Happiness gaat hij Curtis Mayfield, Smokey Robinson en Marvin Gaye achterna. Met satijnen r&b en soul in de oren en een peignoir over de schouders. Een retour in stijl.

Na het succes van Dogrel, de debuutplaat van de Ierse jongens van Fontaines D.C., bleef frontman Grian Chatten overdonderd achter. 'Het lukt me maar niet het succes te omarmen', vertelde hij ons. De zogenaamde 'moeilijke tweede' neemt afstand van de urgente punk waar de band groot mee werd. A Hero's Death is een introspectieve plaat geworden, over de angst om jezelf te verliezen in de kluwen van succes.

Dat Rusland het niet zo heeft op activistische artiesten, zal Ic3peak niet snel vergeten. Eind 2018 werd hun tour stilgelegd onder het mom van 'voedselvergiftiging', al lag het hoegenaamde gevaar vooral in de politieke boodschap van het elektronicaduo uit Moskou. 'Mama, they say I'm a terrorist, what?', reageert Ic3peak op hun laatste worp. In До Свидания / Goodbye klagen Nastya Kreslina and Nikolay Kostylev opnieuw politie- en huiselijk geweld aan, met veel bloed, lugubere poppen én een bijdrage van horrorcore-rapper Ghostemane.

Jaga Jazzist - Pyramid

24 jaar (!) en zes elpees na hun debuut klinkt het achtkoppige Noorse postjazzrockensemble Jaga Jazzist vitaler dan ooit. Pyramid is goed voor vier lange, instrumentale jams, uitgestrekt over afrodelische rollercoasterfunk (The Shrine haalt zijn titel bij Fela Kuti), gemuteerde tv-generieken (leg Spiral Era gerust naast Knight Rider) en de retrofuturistische synthjazz van Stuff, maar dan in bigbandbezetting.

Kutiman - Wachaga

De Israëlische producer en videokunstenaar Ophir 'Kutiman' Kutiel ging aan de voet van de Kilimanjaro op visite bij de edele nomaden van de Masai. Hij legde er hun zang- en drumkunsten vast met bandopnemer en camera. Het bewerkte resultaat is Wachaga, een heerlijk kaleidoscopische ratjetoe die niet zou misstaan tussen Mulatu Astatke, Panda Bear en een van Damon Albarns vele Afrikaanse trips.

Siti Muharam - Siti of Unguja

In het begin van de twintigste eeuw vernieuwde Siti binti Saad de traditionele taraabmuziek van Zanzibar, door meer vrijelijk (en meer vrouwelijk) om te springen met de Oost-Afrikaanse polyritmes, Arabische ornamenten en Indiase melodieën. Achterkleindochter Siti Muharam leidt haar erfenis naar het heden. Heet serveren voor wie zowel Alice Coltrane als Oumou Sangaré, zowel Ananda Shankar als Le Mystère des Voix Bulgares lust.

Speciale vermelding voor: het Belgische jazzlabel W.E.R.F Records, dat voorbije week een groot deel van haar catalogus op Bandcamp gooide. Breng hen een bezoekje voor luistervoer van onder meer SCHNTZL, Beraadgeslagen, Nathan Daems Quintet, Ben Sluijs, en Wasdaman.

De actie loopt nog tot en met december, elke eerste vrijdag van de maand van 9u 's ochtends op vrijdag tot 9u 's ochtends op zaterdag. Meer info op IsItBandcampFriday.com.

