Op woensdag 15 september vindt de laatste editie van Focus Music Box 2021 plaats. Lisette Ma Neza komt optreden als afsluiter.

Nog tot half september kunt u aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene terecht voor een gratis aperoconcert van een Belgische artiest, afwisselend geprogrammeerd doorKnack Focus enFocus Vif. Op woensdag 15 september haalt Knack Focus Lisette Ma Neza naar Focus Music Box.

Lisette Ma Neza is afkomstig uit Breda, maar woont sinds 2017 in Brussel, waar ze film heeft gestudeerd. Vier jaar geleden werd ze Belgisch kampioen slam poetry en dit jaar won ze ook de Luc Bucqoye-literatuurprijs van de VUB. Ze is van mening dat slam poetry meer literaire erkenning verdient, en is alvast zelf goed bezig om de waardering ervan te vergroten. Vanwege het muzikale en ritmische karakter van haar poëzie, treedt ze ook regelmatig op met haar groep The Poetry Band. Een mooie afsluiter om zowel de literaire als de muzikale ziel te beroeren.

Focus Music Box Nog tot 15 september elke woensdagavond om 18 uur op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. Dit concert is zittend, en we vragen u de coronamaatregelen te respecteren zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.) RSVP op Facebook voor de show van Lisette Ma Neza.

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U [F]estival u diverse activiteiten aan, van zomerbar tot biomarkt en openluchtcinema. Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

Nog tot half september kunt u aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene terecht voor een gratis aperoconcert van een Belgische artiest, afwisselend geprogrammeerd doorKnack Focus enFocus Vif. Op woensdag 15 september haalt Knack Focus Lisette Ma Neza naar Focus Music Box.Lisette Ma Neza is afkomstig uit Breda, maar woont sinds 2017 in Brussel, waar ze film heeft gestudeerd. Vier jaar geleden werd ze Belgisch kampioen slam poetry en dit jaar won ze ook de Luc Bucqoye-literatuurprijs van de VUB. Ze is van mening dat slam poetry meer literaire erkenning verdient, en is alvast zelf goed bezig om de waardering ervan te vergroten. Vanwege het muzikale en ritmische karakter van haar poëzie, treedt ze ook regelmatig op met haar groep The Poetry Band. Een mooie afsluiter om zowel de literaire als de muzikale ziel te beroeren.