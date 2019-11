Velvet Negroni is maar een van de dertig opkomende artiesten die op het Brusselse showcasefestival FiftyFifty Lab komen tonen waarom ze 'beloftevol' heten. Ook deze vijf acts wilt u niet missen.

María José Llergo

Primavera Sound, een van de vele internationale curatoren van FiftyFifty Lab, schuift deze 25-jarige zangeres uit Andalusië naar voren. María José Llergo geeft flamenco en Spaanse folk een oppoetsbeurt, Rosalía achterna.

Ana Díaz

Heeft ook Spaans bloed, maar is wel van bij ons: Ana Díaz, jong Franstalig rapgeweld uit Brussel. Samen met onder meer Martha Da'ro, Miss Angel, Susobrino en Kobo mag zij de Belgische eer hooghouden op FiftyFifty Lab.

Orions Belte

Als Khruangbin dat net Mac DeMarco heeft ingelijfd: zo ongeveer klinkt Orions Belte, een trio uit Oslo dat - hoofdzakelijk instrumentale - psychrock maakt. Op hun jongste ep Slim doen ze verrassende dingen met Ghostface Killah én eren ze de betreurde Mac Miller.

SL

Amper 17 en nu al een cultfenomeen in het Verenigd Koninkrijk: SL, een zich immer achter zijn skimasker verschuilende hiphopper die met zijn vertraagde manier van rappen tot de zogenaamde UK drill-scene behoort.

Scalping

Techno met een punkvibe, dat is Scalping, een band uit Bristol met een dijk van een livereputatie - getuige hun voorprogramma's voor Ho99o9 en Holy Fuck. De britpunkers van Shame halen hen op 10/11 naar Sonic City, dankzij de programmatoren van Best Kept Secret staan ze een paar dagen eerder ook op