Eerste stop: Shaka Shams, die samen met zijn moeder en broer op de grens tussen Antwerpen-stad en Borgerhout woont. Maar als het van hem zou afhangen, woonde hij in New York. Internationaal klinkt de sound van de meest experimentele rapper van België alvast al.

Voor eens en altijd: Black Metal Rebel is géén metalnummer. Shaka Shams: (lacht) Door de titel denkt iedereen dat ik het over een genre heb. Maar ik rap niet over black metal, maar over mijn huidskleur. Ik ben zwart, wat altijd een invloed zal hebben op mijn leven. Als ik buitenkom, moet ik hard zijn. Like metal.Het nummer gaat over jou als warrior, zei je eerder. Ook je artiestennaam verwijst naar een krijger: de Zuid-Afrikaanse Shaka Zulu. Shaka Shams: Het gaat me dan vooral om de krijgersmentaliteit, want Shaka Zulu was een bedenkelijk figuur. Toen de Britten Zuid-Afrika wilden koloniseren, moesten de Zoeloes (de grootste bevolkingsgroep van Zuid-Afrika, nvdr.) zich met speren verdedigen, terwijl de Britten vuurwapens hadden. Ze zijn uiteindelijk veroverd, maar als je hun manschappen en wapens vergelijkt, kun je alleen maar vaststellen dat de Zoeloes enorm hard gevochten hebben. Dat is een mentaliteit waar ik naar opkijk. In de finale van De Nieuwe Lichting leek je helemaal niet zenuwachtig. Meer nog: je leek een van de rustigste kandidaten. Shaka Shams: Iedereen dacht dat ik niet onder de indruk was, maar het tegendeel is waar. Ik was overweldigd. Natuurlijk had ik stress. Het was a game, iederéén had harde tracks. Maar ik ben gewoon een rustig persoon. 'Still the same kid who didn't speak when we were in school', staat in de bio van je oud Twitter-account. Shaka Shams:(lacht) Ergens klopt die bio nog steeds. Op school sprak ik nooit, en ook nu nog voel ik in een sociale setting eerst of ik mezelf kan zijn. Is dat niet het geval, dan ben ik stil. Wat heb je gedaan om stemmen te ronselen? Shaka Shams: Ik heb geflyerd op de Meir en mensen via QR-codes laten stemmen. Maar ik denk dat ik de meeste stemmen heb gehaald door al mijn Facebook-vrienden te contacteren. Allemaal. Facebook heeft me geblokkeerd omdat ik te veel berichten stuurde. Enkele vriendinnen hebben mijn liedje vermeld in hun Tinder-bio en dan iedereen naar rechts geswipet. En toen heeft Tinder hén geblokkeerd. (lacht)Je zette je eerste stappen in de muziek in het Verenigd Koninkrijk. Hoe belandt een veertienjarige op een Engels podium? Shaka Shams: Ik heb familie in de UK en bracht er als kind elke vakantie door. Op mijn veertiende ging ik vaak voetballen in Kings Park in Bournemouth om mensen te leren kennen. Ik schreef toen al enkele jaren teksten, en enkele voetballers vroegen me mee naar een lokaal festival. Heel intimiderend: het niveau is hoog in Engeland. Maar iedereen steunde me, ook al was ik waarschijnlijk shitty. Ik mis de rush van die avond nog steeds. Het was toen dat je besliste om muziek te maken. Afgaande op de songs die je op je vijftiende op SoundCloud dropte, had je toen al je karakteristieke, zware stem. Shaka Shams: Ik heb nooit een hoge stem gehad. Volgens mijn mama had ik als baby al een zware stem. Zo zwaar dat ze telkens moest lachen als ik huilde. (lacht) Maar ik heb mijn stem lang niet verkend. Vroeger rapte ik heel monotoon, terwijl ik wel met veel intonatie praat. Ik ben mijn stem nog volop aan het ontdekken. Producer en rapper Rare Akuma is je neef. Zit er nog muzikaal talent in je familie? Shaka Shams: Absoluut. Mijn opa was saxofonist en had in de sixties een van de eerste zwarte cafés in Antwerpen, Joe's Place. Hij stond zelfs op de foto met John Coltrane. Mijn nonkel heeft ook gitaar gespeeld en heeft The Beatles ooit ontmoet. Dat zegt mijn familie alleszins, ik heb de foto's nog niet gezien. Je hebt al een hoop hiphopnummers gemaakt, Black Metal Rebel is beïnvloed door rock. What's next? Shaka Shams: Oeh, dat is een verrassing. Ik vind het leuk om onverwacht uit de hoek te komen. Het op één genre houden lijkt me maar saai. Als je zou kunnen teleporteren en overal ter wereld wonen, waarom zou je dan op één plek blijven?